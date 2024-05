Tischtennis

03.05.2024

Die verlorene Tochter kehrt zurück

Plus Bei den Tischtennis-Frauen des TTC Langweid steht ein Umbruch bevor. Wie die Mannschaft in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga an den Start gehen könnte.

Von Oliver Reiser

Das Beste kommt zum Schluss. Unter diesem Motto haben sich die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid mit zwei Heimsiegen von ihren Fans verabschiedet. Mit einem 6:1-Erfolg entrissen sie dem TuS Uentrup den fünften Tabellenplatz der 2. Bundesliga, mit einem 6:4-Sieg verurteilten die Ladies vom Lech den TSV Dachau II zum Abstieg. „Das war spannend ohne Ende. Jeder Satz war interessant. Das beste Spiel dieser mannschaft“, zeigte sich auch TTC-Vorsitzender Alfons Biller begeistert. Es sollte gleichzeitig die Abschiedsvorstellung in dieser Zusammensetzung gewesen sein. Dem TTC Langweid steht ein Umbruch steht bevor.

Zum einen, weil es Diana Styhar nach zwei Jahren in Langweid in ihre Heimat zurückzieht. Die Ukrainierin will eine schöpferische Pause einlegen und wird in Odessa als Jugendtrainerin arbeiten. „Wir haben sie gebührend verabschiedet“, sagt Biller. Der Vorsitzende spricht von einem guten Jahr: „Dank der Zugänge aus der Ukraine.“ Dazu zählen neben Styhar auch Ganna Farladanska und Veronika Matiunina.

