Zusmarshausen/Dinkelscherben

Zusmarshausen und Dinkelscherben II nehmen den Aufstieg im Visier

Der TSV Zusmarshausen (im Bild Jonas Watzal) trifft in der Relegation auf den TSV Ottobeuren.

Plus Zusmarshausen fordert Ottobeuren heraus, Dinkelscherben II trifft auf Obergriesbach. Die Trainer beider Mannschaften fiebern den Spielen entgegen.

Während der TSV Zusmarshausen um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft, will der TSV Dinkelscherben II in die Kreisklasse.

TSV Zusmarshausen - TSV Ottobeuren





Vor dem Spiel war noch alles möglich gewesen für den TSV Zusmarshausen. Mit einem Sieg beim FC Königsbrunn wäre sogar die Meisterschaft möglich gewesen - vorausgesetzt die SpVgg Langerringen hätte gepatzt. Bei einer Niederlage dagegen wäre Zusmarshausen auf Platz drei gefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

