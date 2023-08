Thierhaupten

Mehr als 2000 Besucher wollen Söder im Bierzelt in Thierhaupten hören

Markus Söder hielt am Mittwochabend eine Wahlkampfrede im Festzelt in Thierhaupten.

Plus Wahlkampf in Bayern: Fast zwei Stunden dauert der Besuch des Bayerischen Ministerpräsidenten am Mittwochabend in Thierhaupten.

Von Katja Röderer

Die Stimmung im Thierhauptener Festzelt könnte kaum besser sein. Viele der etwa 2400 Besucher sitzen in Trachtenjankern, Lederhosen und Dirndln auf den Bierbänken unter dem weißblauen Zeltdach. Bei Blasmusik, gegrillten Gockeln oder Bier feiern sie das bayerische Lebensgefühl. Man kennt sich. Als der bayerische Landesvater Markus Söder ( CSU) am Abend eintrifft, applaudieren ihm viele, andere reißen die Arme hoch, um ein Foto vom CSU-Chef mit ihrem Handy zu machen. Einmal mehr wird der promovierte Jurist ihnen in den nächsten knapp zwei Stunden beweisen, dass er auch Bierzelt kann.

Ministerpräsident Markus Söder begrüßt die Fahnenabordnungen vor dem Festzelt. Foto: Marcus Merk

Bevor der 56-jährige Franke das schwäbische Festzelt betritt, soll er sich in das Goldene Buch des Marktes Thierhaupten eintragen. Bürgermeister Anton Brugger (CSU) weist ihm den Weg von der Staatskarosse hin zu dem kleinen Tisch mit dem himmelblauen Blumenbouquet vor dem Eingang des Zeltes. Auch der Landtagskandidat Manuel Knoll ist mit dabei. Der CSU-Kreisvorsitzende des Landkreises Dillingen soll bei den Landtagswahlen am 8. Oktober das Direktmandat holen und damit Georg Winter beerben.

