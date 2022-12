Zusmarshausen

vor 47 Min.

So soll der Rothsee im nächsten Jahr schlammfrei werden

Plus Das nächste Kapitel im Dauerthema Rothsee: Um Schlamm und Algen zuvorzukommen, soll die Roth renaturiert werden. Erste Versuche im Kleinen versprechen Erfolg.

Von Moritz Maier

Schlamm und Algen im Rothsee. Der Kampf gegen das Dauerproblem vieler Zusmarshauserinnen und Zusmarshauser geht in die nächste Runde. Neben Maßnahmen wie dem kürzlich in Betrieb gegangenen Sedimentbecken soll im kommenden Jahr die Roth renaturiert werden. Dabei wollen die Gemeinden Zusmarshausen und Horgau zusammenarbeiten. Die Hoffnung dabei: Schlamm kommt gar nicht erst in den See hinein. Auch bei den Algen soll der neue Flussverlauf Abhilfe schaffen. Ein Allheilmittel ist der Plan aber nicht.

