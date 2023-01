Betrug mit Kryptowährung: Vier Männer verlieren über 100.000 Euro

Ein angeblicher Finanzagent überredet vier Männer aus dem Augsburger Land und Zusmarshausen in Kryptowährungen zu investieren. Jetzt ist das Geld spurlos verschwunden.

Geld in Höhe von mehr als 100.000 Euro haben Betrüger gleich zu Beginn des neuen Jahres im Augsburger Land ergaunert. Gleich vier Männer aus Zusmarshausen, Diedorf und Aystetten erstatteten am Montag bei der Polizei in Zusmarshausen Anzeige wegen Anlagenbetrugs.

Alle vier hatten laut Polizei ihr Geld über einen unbekannten Finanzagenten in Kryptowährungen, angeblich bei Binance angelegt. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, ist das investierte Geld spurlos verschwunden. Der Täter ist bislang unbekannt.

So funktioniert eine Kryptowährung 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Bitcoin ist eine digitale Währung, die im Internet entstand. Sie ist seit 2009 in Umlauf und basiert großteils auf der sogenannten Blockchain-Technologie.

Die Blockchain ist eine Art dezentrales Kassenbuch, in dem unter anderem finanzielle Transaktionen vermerkt sind. Bitcoins werden in einem komplizierten Rechenverfahren auf Computern erzeugt und können dann im Netz auch für Dollar oder Euro gekauft werden. Die Währung lässt weitgehend anonyme Zahlungen zu, funktioniert unabhängig von Regierungen oder Banken und kommt vor allem bei Zahlungen im Internet zum Einsatz.

Wegen geringer Kontrolle und großer Wertschwankungen gilt der Bitcoin als umstritten. Maximal sollen 21 Millionen Bitcoins generiert werden können. Diese Verknappung soll den Wert der Währung sichern.

Als Urheber des Bitcoin-Konzepts gilt eine Figur namens Satoshi Nakamoto. Wer sich dahinter verbirgt, ist unklar.

Bei OneCoin handelt es sich offenbar nicht um eine echte Kryptowährung, sondern um ein simples Schneeballsystem, dem keinerlei reeller Wert gegenübersteht.

Die ersten Anleger können noch reich werden, später wird die Methode zum Verlustgeschäft.

Zwar steht die Höhe des Gesamtschadens aktuell noch nicht exakt fest, aber allein bei einem der vier Männer beläuft sich der Verlust auf mehr als 40.000 Euro. Der Gesamtschaden dürfte sich daher nach Auskunft der Polizei im sechsstelligen Bereich bewegen. (thia)