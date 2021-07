Augsburg

vor 54 Min.

Auto Reichhardt und der ADAC kooperieren im Güterverkehrszentrum

Auto Reichhardt hat jetzt seinen Standort im Güterverkehrszentrum in Betrieb genommen.

Plus Auto Reichhardt arbeitet im Güterverkehrszentrum mit dem ADAC zusammen. Was tut sich ansonsten auf dem riesigen Areal im Städtedreieck Augsburg, Neusäß und Gersthofen?

Von Michael Hörmann

Auto Reichhardt ist vielen Autofahrern in der Region bekannt. Das Unternehmen verkauft nicht nur Autos der Marken Fiat und Renault sowie Reisemobile der Marke Adria. Die Augsburger Firma, die im Jahr 1927 gegründet wurde, ist im Pannen- und Abschleppservice tätig. Im Güterverkehrszentrum (GVZ) im Städtedreieck Augsburg, Gersthofen und Neusäß hat Auto Reichhardt jetzt einen neuen Standort bezogen. Er ist speziell für den Service und die Logistik von Nutzfahrzeugen ausgerichtet, aber auch Abschleppfahrzeuge stehen künftig hier. Die Nähe zur Autobahn gilt als großes Plus. Für Auto Reichhardt ist es ein Meilenstein in der langen Firmengeschichte, die jetzt um mehrere neue Kapitel erweitert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen