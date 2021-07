Augsburg

vor 48 Min.

Mitarbeiter von Premium Aerotec in Augsburg wehren sich weiter

Die Beschäftigten von Premium Aerotec wehren sich gegen die geplante Zerschlagung ihres Standorts in Augsburg.

Plus Der Flugzeugbauer Airbus will den Konzern umbauen. Das hätte auch Folgen für die Augsburger Tochter Premium Aerotec. Es droht ein Arbeitsplatzabbau, den Beschäftigte verhindern wollen.

Von Andrea Wenzel

Nach wie vor ist die Zitterpartie für Beschäftigte von Premium Aerotec nicht vorbei. Das Mutterunternehmen Airbus hält weiter an seinen Plänen fest, das Unternehmen in zwei Bereiche aufspalten zu wollen. Das könnte laut Arbeitnehmervertretern mittelfristig Konsequenzen für die Arbeitsplätze haben und müsse daher unbedingt verhindert werden. Doch auch bei Gesprächen in dieser Woche zeigte sich die Airbus-Führung davon wenig beeindruckt und ebenso wenig kompromissbereit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen