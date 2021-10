Was sich die Menschen von ihrer Stadt wünschen

Plus Beim ersten Stadtteilgespräch mit OB Eva Weber und ihrem Team spielt das Thema Verkehr eine große Rolle. Gibt es bald eine Fahrradstraße in Oberhausen?

Das erste Stadtteilgespräch unter der Regie von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hatte eine Überraschung parat: Trotz des Veranstaltungsorts, der Grundschule Kriegshaber, fiel das Thema Bildung bei den Gästen durch. Weber ließ zu Beginn die knapp 150 Besucherinnen und Besucher aus fünf Bereichen drei auswählen. Sie votierten ebenso wie die Zuhörerschaft im Livestream mehrheitlich für die Themenkomplexe Klimafreundliche Stadt/Mobilitätswende, Öffentlicher Raum und Gesellschaftlicher Zusammenhalt.