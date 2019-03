vor 41 Min.

Bombendrohungen in mehreren Städten - Augsburger Rathaus evakuiert

Das Rathaus in Augsburg wurde am Dienstagmorgen nach einer Drohung gesperrt.

In mehreren Städten in Deutschland sind in der Nacht Bombendrohungen gegen Rathäuser eingegangen. Auch Augsburg ist betroffen. Das Rathaus wurde gesperrt.

Das Rathaus in Augsburg ist am Dienstagmorgen evakuiert und gesperrt worden. Auch der Rathausplatz ist komplett abgesperrt. Wie die Polizei berichtete, war zuvor eine "Gewalttat in Zusammenhang mit der Stadt Augsburg" angedroht worden. Nähere Details teilten die Ermittler zunächst nicht mit, der Einsatz läuft.

Das Rathaus wird wegen einer angedrohten Gewalttat evakuiert. Bild: Jonathan Mayr

Rathaus wird evakuiert - Straßenbahnverkehr unterbrochen

Der Straßenbahnverkehr über den Rathausplatz wurde zunächst unterbrochen. "Linie 1 und Linie 2 fahren dort momentan nicht", bestätigt Jürgen Fergg, Pressesprecher der Stadtwerke Augsburg, auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Rathausplatz ist abgesperrt. Bild: Jonathan Mayr

Das sind die Folgen für den Straßenbahnverkehr in Augsburg:

Linie 1: Von Göggingen kommend fährt die Linie 1 bis zum Königsplatz und wendet dort. Aus Lechhausen kommen fährt die Linie 1 bis zur Haltestelle Pilgerhausstraße und wendet dort.

Linie 2: Zwischen den Haltestellen Königsplatz und Wertachbrücke wird die Linie 2 derzeit über die Haltestelle Theater umgeleitet.

Betroffen von den Evakuierungen sind auch die Stadtverwaltung sowie die Filiale der Stadtsparkasse. Am Rathausplatz informiert die Polizei mit Durchsagen über die aktuelle Lage.

Bombendrohungen in mehreren deutschen Städten

Augsburg ist nicht die einzige Stadt, in der eine Drohung gegen das Rathaus einging. In der Nacht zum Dienstag waren auch in Neunkirchen im Saarland sowie in Kaiserslautern Droh-Mails eingetroffen. Am Morgen wurde daraufhin die dortige Rathäuser gesperrt und mit Hunden nach Sprengstoff durchsucht. Auch in Chemnitz, in Göttingen, und in Rendsburg wurden die Rathäuser am Dienstagmorgen evakuiert, wie die dortigen lokalen Radiosender und die Polizei berichteten.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und welchen Hintergrund die Drohungen, ist unbekannt.

Bombendrohung im Rathaus #Neunkirchen. Zurzeit wird mit Hunden nach Sprengstoff gesucht. In der Nacht war eine Droh-E-Mail im Rathaus eingegangen. #Saarland — SAARTEXT (@SAARTEXT) 26. März 2019

#Aktuell wird das #Rathaus in #Kaiserslautern geräumt. Heute Nacht ging dort eine #DrohMail ein. Bitte rechnet im Innenstadtbereich mit Verkehrsbehinderungen. Wir halten euch via #Twitter auf dem Laufenden. pic.twitter.com/PI3vg0lDgj — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) 26. März 2019

EILMELDUNG: Bombendrohung gegen Rathaus #Chemnitz - das Gebäude wird evakuiert pic.twitter.com/UmpJ9bgWzN — Radio Chemnitz (@RadioChemnitz) 26. März 2019

Neues Rathaus wird geräumt-Grund ist eine anonyme Mail, über eine möglicherweise deponierte Bombe. Wir prüfen die aktuelle Gefahrenlage. Spezialisten sind vor Ort. Meidet das Neue Rathaus & die nähere Umgebung. Keine Spekulationen-wir melden uns, wenn wir bestätigte Infos haben! pic.twitter.com/tskvIAe49G — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) 26. März 2019

Wir berichten an dieser Stelle laufend weiter. (bo, sli, mm, fla)

