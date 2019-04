Polizei: Endlich bewegt sich was im Westen der Stadt

Zwei Inspektionen werden künftig in Kriegshaber zusammengeführt. Warum dies ein gutes Zeichen für die Beamten ist.

Die Polizei in Augsburg stellt sich neu auf, um für die Herausforderungen besser gerüstet zu sein. Kleine Reviere haben keine Zukunft, der Trend geht zu größeren und schlagkräftigeren Inspektionen. Allerdings: Begonnen wurde mit dem Umbau der Polizeistruktur in der Stadt schon vor gut zehn Jahren. Abgeschlossen ist dieser Prozess bis heute nicht.

Die Lücke besteht im Augsburg Nordwesten. Dort gibt es noch immer zwei kleine Reviere in Pfersee und Oberhausen. Eigentlich sollten sie längst Vergangenheit sein. Doch der Neubau einer Inspektion im Westen ließ viele Jahre auf sich warten. Es waren einige Hürden zu nehmen – und die Mühlen der Bürokratie mahlen nun mal etwas langsam.

Nun bewegt sich endlich etwas. Das Geld ist zugesagt, nun kann der Bau eines modernen Polizeigebäudes in Kriegshaber Schritt für Schritt angegangen werden. Bis das Gebäude eingeweiht wird, werden noch einige Jahre vergehen. Aber die Beamten haben nun eine konkrete Perspektive. Die Arbeit der Polizisten ist anspruchsvoll und in einer scheinbar immer ruppigeren Gesellschaft mitunter auch sehr fordernd. Der Staat als Arbeitgeber ist es den Mitarbeitern schuldig, sie nicht nur gut auszustatten, sondern auch angemessen unterzubringen. Das ist bis jetzt in Augsburg nicht immer der Fall.

