Geschäft wird schwieriger: Saisonstart beim Augsburger Spargelbauern

Plus In Augsburg hat die Spargelsaison begonnen. Der warme Frühjahrsstart hat die weißen Stangen etwas früher reifen lassen. Wie gut die Saison wird, ist aber noch offen.

Von Fridtjof Atterdal

Für den Laien haben die Erdhügel auf dem Spargelfeld in Inningen einige Risse, durch die es hier und da weiß schimmert. Mit seinem Stechmesser stößt der Rumäne Christian zielsicher in einen der Risse und fördert eine lange weiße Spargelstange zutage. An seiner Seite arbeiten zwei Kollegen, zu dritt ernten die Männer systematisch den ersten reifen Spargel in diesem Jahr. Für Christian ist es der erste Tag auf dem Spargelfeld – gestern aus Rumänien angekommen, hat er bislang nur eine Einführung in die Erntetechnik bekommen. Trotzdem ist der 20-Jährige kaum langsamer als seine erfahrenen Kollegen. Der Winter und das Frühjahr waren warm, weshalb in diesem Jahr die Spargelsaison auch ein paar Tage früher beginnt, wie Spargelbauer Stephan Seibold erklärt. Seibold bewirtschaftet in Inningen die einzigen Spargelfelder auf Augsburger Flur.

Nur die Spargelspitzen schauen aus dem trockenen Erdreich hervor. Foto: Anna Kondratenko

Regionaler geht es in Augsburg nicht, das begehrte Gemüse wird auf Spargelständen in Inningen, Bobingen, Haunstetten, dem Spickel und in Neusäß verkauft. Auch zwei regionale Supermärkte haben Spargel von Seibold im Programm. Die Gastronomie sei durch Corona komplett weggebrochen – selbst gute Lokale kauften mittlerweile Supermarktware.

