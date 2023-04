Augsburger Regierungskoalition macht Druck bei der Regio-S-Bahn

Die Schwarz-Grüne Koalition bemängelt den weitgehenden Stillstand bei der Weiterentwicklung. Gefordert werden ein 15-Minuten-Takt und durchgehende Linien.

Die schwarz-grüne Regierungskoalition versucht, beim S-Bahn-ähnlichen Verkehr rund um Augsburg Druck zu machen. Nötig seien endlich ein 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Meitingen, Aichach, Mering, Schwabmünchen und Dinkelscherben zumindest tagsüber. Zudem sollten die Linienäste umsteigefrei in Augsburg zu sogenannten Durchmesserlinien vereinigt werden, sodass etwa Züge zwischen Aichach und Dinkelscherben durchfahren. Diese durchgebundenen Linien gibt es teils (zum Beispiel mit den Go-Ahead-Zügen von Mering nach Dinkelscherben), die Verlängerung der Paartalbahn von Aichach über den Hauptbahnhof hinaus zumindest bis Augsburg-Oberhausen ist aber trotz eines entsprechenden Konzepts aktuell nicht absehbar.

Wenn der Augsburger Hauptbahnhof fertig ist, sollen mehr Züge fahren

"Ein entscheidender Schritt nach vorn beim Nahverkehr wird die Eröffnung der Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof sein, die für eine optimale Verknüpfung von Fern- und Regionalverkehr mit dem Augsburger Straßenbahn- und Busnetz sorgen wird", so CSU-Stadtrat Matthias Fink. Nun müsse auch der S-Bahn-ähnliche Verkehr gestärkt werden. "Insbesondere bei den mittleren Entfernungen ist es dringend notwendig Emissionen einzusparen, um so das Klima zu schützen und die Umwelt als Lebensgrundlage zu bewahren", so Deniz Anan (Grüne). In einem Antrag fordert die Koalition, dass die Stadt von Bund, Land und DB in einem ersten Schritt Informationen zusammenträgt, bis wann und unter welchen Umständen der 15-Minuten-Takt mit durchgebundenen Linien erreicht werden könnte. Auf der Wunschliste steht auch eine echte Vertaktung der Nahverkehrszüge, da die Abfahrtszeiten zu jeder Stunde aktuell ein wenig voneinander abweichen können.

Die Umsetzung des Regio-Schienen-Takts stagniert seit Jahren, was auch an fehlenden Gleisen sowohl im Umland als auch innerhalb Augsburgs liegt. Seit dem Bau des Haltepunkts Haunstetter Straße und der Taktverdichtung nach München, Bobingen und Friedberg vor 15 Jahren habe sich - mit Ausnahme des Baus von Bahnsteig F im Hauptbahnhof - wenig getan, bemängelt die Koalition. Auch kleinere Regionen hätten inzwischen Erfolge mit S-Bahnen. Nach der Realisierung der S-Bahn Münsterland wäre Augsburg die größte deutsche Stadt ohne S-Bahn bzw. Regional-S-Bahn, beklagt Schwarz-Grün.

Welche Perspektive gibt es für die Localbahn in Augsburg?

Ein weiteres Thema, bei dem die Koalition mehr Informationen möchte, ist die Localbahn. Hinterfragt wird, welche Rolle die Localbahn nach Fertigstellung des Güterverkehrsterminals spielen wird und wie das Gleisnetz in eine Citylogistik eingebettet werden kann. Zudem soll die Stadtverwaltung aufzeigen, wie sie das Thema Personenverkehr auf den Gleisen beurteilt. Baureferent Gerd Merkle (CSU) hatte das Thema im Sommer bereits im Zusammenhang mit der Internationalen Bauausstellung 2032 in München aufgebracht. Die Localbahn erklärte, man sei für vieles offen, sehe das Hauptgeschäftsfeld aber ganz klar beim Güterverkehr. Die jährliche Menge an 650.000 Tonnen entspreche rund 25.000 Sattelschlepper-Ladungen.

Lesen Sie dazu auch