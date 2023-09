Söder, Aiwanger & Co.: Auf diese Promis setzen Augsburgs Parteien im Wahlkampf

Die Augsburger Parteien werben vor der Landtagswahl auch mit prominenten Köpfen um die Stimmen der Wähler. Wer schon da war - und wer noch kommt.

Er fuhr beim Plärrerumzug in der Kutsche, schwor beim Parteitag im "Weitblick"-Bürogebäude an der B17 die CSU auf den Wahlkampf ein - und lobte die Beschäftigten von Kuka. Markus Söder ist seit Monaten im Wahlkampfmodus. Dass ihm die Großstadt Augsburg dabei strategisch wichtig zu sein scheint, darauf deutet die Vielzahl seiner Besuche hin, die er zuletzt hier absolvierte. Drei Tage bevor am 8. Oktober die Wahl ansteht, soll Söder noch einmal in die Stadt kommen, dieses Mal wird er in der Kälberhalle auf dem alten Schlachthofareal auftreten. Das große Gasthaus ist ein parteiübergreifender Dreh- und Angelpunkt in diesem Wahlkampf. Auch die SPD war kürzlich mit einem prominenten Kopf dort, die Grünen empfangen in dieser Woche noch Außenministerin Annalena Baerbock in der Kälberhalle. So läuft der Endspurt der Landtagswahl in Augsburg.

Alle im Landtag vertretenen Parteien setzen beim Wahlkampf in Augsburg auch auf "Promis". Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte eigentlich wie Söder schon beim Plärrerumzug in einer Kutsche sitzen wollen. Doch dann brach just zu diesem Zeitpunkt die Flugblatt-Affäre über ihn herein, Aiwanger sagte kurzfristig ab. Nun kommt er - mit steigenden Umfragewerten im Rücken - an diesem Samstag, 23. September, nach Augsburg. Ab 11 Uhr gibt es eine Kundgebung am Königsplatz, neben Aiwanger wird dort unter anderem auch der schwäbische Spitzenkandidat Alexander Hold sprechen. Ebenfalls am Samstag, 23. September, lädt die Augsburger AfD die Wähler zu einer Veranstaltung mit ihren bayerischen Spitzenkandidaten ein. Kathrin Ebner-Steiner und Martin Böhm werden ab 19 Uhr im Zeughaus in der Stadtmitte sprechen.

Wahlkampf in Augsburg: Auch in Augsburg gibt es zahlreiche Termine

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach bereits in der zweiten Septemberwoche in der Kälberhalle. Die FDP bekam kürzlich Besuch von Finanzminister Christian Lindner. Er warb zusammen mit dem bayerischen FDP-Chef Martin Hagen auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie für die Politik der Liberalen. Die Grünen hatten am Freitag Parteichef Omid Nouripour im Szenelokal "Weißes Lamm" zu Gast. Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz ist am Donnerstag, 21. September, 19 Uhr, bei einer Veranstaltung der Grünen in Kolpinghaus zum Thema Wirtschaft und Finanzen dabei. Einen Tag später, am Freitag, 22. September, kommen Außenministerin Annalena Baerbock und der bayerische Spitzenkandidat Ludwig Hartmann in die Kälberhalle - für diesen Termin musste man sich vorab anmelden, die Plätze sind alle vergeben.

Quasi kurz vor der Ziellinie kommen bei der CSU dann noch mal Parteichef Markus Söder und der schwäbische Spitzenkandidat Klaus Holetschek nach Augsburg. Am Donnerstag, 5. Oktober, gibt es ab 19 Uhr in der Kälberhalle einen Bezirksempfang der Partei, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind. (AZ)

Lesen Sie dazu auch