Landtagswahl: Diese Kandidaten aus dem Landkreis Augsburg kandidieren

Die bayerischen Regierungsparteien CSU und FW haben ihre schwäbischen Listen für den Landtag und den Bezirkstag fertig. Diese Kandidaten aus dem Landkreis sind dabei.

In diesen Tagen haben die beiden aktuellen Regierungsparteien in München, CSU und Freie Wähler, ihre Listen mit den Kandidaten und Kandidatinnen für die Landtagswahl im Herbst 2023 fertiggestellt. Aus dem Landkreis Augsburg sind dabei einige Bewerberinnen und Bewerber auf den vorderen Plätzen zu finden. So kandidiert die 27-jährige Lena Rasilier aus Thierhaupten auf Platz zwölf (Landkreis Augsburg, Dillingen). Ein ganzes Stück weiter vorn ist die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner ( Stadtbergen, Augsburg-Land-Süd) zu finden, nämlich auf Platz zwei. Bei den Freien Wählern ist Fabian Mehring aus Meitingen weit vorn auf der Liste zu finden.

Carolina Trautner kandidiert von Platz zwei der schwäbischen CSU-Liste für den nächsten Landtag. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Lena Rasilier ist Ortsvorsitzende der CSU in Thierhaupten. Nach dem Abitur am Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen absolvierte sie eine Ausbildung zur Justizfachwirtin und ist in München eingesetzt. Für die Erststimme wurde Manuel Knoll als Stimmkreisbewerber für Augsburg-Land und den Kreis Dillingen in die schwäbische Wahlkreisliste auf Platz 22 aufgenommen. Ein ganzes Stück weiter vorn, nämlich auf Platz sieben der schwäbischen Liste, ist Ludwig Lenzgeiger aus Adelsried (Augsburg-Land-Süd) zu finden.

Fabian Mehring ist die Nummer zwei der schwäbischen FW-Liste

Auf dem schwäbischen Bezirksparteitag der Freien Wähler wurde jetzt beschlossen, dass Landtagsabgeordneter Fabian Mehring aus Meitingen auf Platz zwei der schwäbischen Liste für die FW in die Landtagswahlen im Herbst kandidiert. Nach Ansicht ihrer Partei haben außerdem reelle Chancen auf einen Einzug in den nächsten Bayerischen Landtag die 35-jährige Agraringenieurin Marina Jakob aus Langweid auf dem fünften Listenplatz. Vom siebten Platz der 26-köpfigen Liste geht Gessertshausens ehemalige Bürgermeisterin Claudia Schuster ins Rennen. Der Kreischef der Freien Wähler, Anton Rittel aus Adelsried, startet von Platz zwölf aus.

Fabian Mehring, spricht bei einer Plenarsitzung im Bayerischen Landtag. Er ist dort Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler. Auf der schwäbischen Liste kandidiert er auf Platz zwei für den nächsten Landtag. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Für den Bezirkstag kandidieren aus dem Landkreis Augsburg für die FW Melanie Schappin und Susanne Rößner auf den Plätzen neun und zehn. Davor auf Platz zwei der Liste für den Bezirkstag ist Ulrich Reiner aus Bissingen (Landkreis Augsburg, Dillingen), zu finden. Für die CSU führt diese Kandidatenliste für die Bezirkstagswahl Bezirkstagspräsident Martin Sailer (Neusäß, Augsburg-West) an, auf Platz vier folgt Bürgermeisterin Karina Ruf aus Gablingen (Landkreis Augsburg, Dillingen). Auf den vorderen Listenplätzen folgen Miriam Streit-Zach (Bobingen, Augsburg-Land-Süd) und Ines Dollinger aus Gersthofen (Augsburg-West) sowie Bürgermeister Klaus Förster aus Bobingen (Augsburg-Land-Süd) auf Platz 19.