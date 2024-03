Wie wirkt sich das Cannabis-Gesetz auf Augsburg aus?

Plus Das Cannabis-Gesetz stellt Augsburgs Behörden vor Herausforderungen. Warum die Staatsanwaltschaft Verfahren neu bewerten muss und der Ordnungsreferent an den Regelungen zweifelt.

Bei der Augsburger Staatsanwaltschaft wird gerade zusätzlich geschuftet. Arbeit bereitet das neue, politisch umstrittene Gesetz der Bundesregierung. Ab dem 1. April sollen demnach Besitz und Konsum von Cannabis straffrei und der Privatanbau möglich sein. Ein zweiter, legaler Zugang zu Cannabis soll ab Juli für Mitglieder von "Anbauvereinigungen", sogenannten Cannabis Social Clubs, geschaffen werden. Ob das Gesetz pünktlich in Kraft tritt, hängt vom Bundesrat ab. Für betroffene Behörden wie in Augsburg bedeutet die Neuerung nicht nur zusätzliche Arbeit, auch der Zeitplan wirft Fragen auf. Augsburgs Ordnungsreferent sieht das neue Gesetz kritisch - vor allem wegen der Kontrollen.

Grundsätzlich sieht das Gesetz eine kontrollierte Freigabe von Cannabis vor. Die Droge wird im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen und zum Teil legalisiert. Unter anderem sollen Erwachsene künftig bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit bei sich haben dürfen, zu Hause liegt die Obergrenze bei 50 Gramm. Neben dem privaten Anbau ist die Abgabe vorerst nur über Cannabis-Clubs möglich, die strikte Auflagen haben. So müssen sie etwa einen Mindestabstand von 100 Metern zu Schulen und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie zu Spielplätzen einhalten.