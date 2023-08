Tödlicher Unfall bei IKEA: Gericht lässt Anklage zu

Weil er in Augsburg ein illegales Rennen abgehalten haben soll, bei dem eine 21-Jährige starb, sitzt ein 54-Jähriger seit Mai im Gefängnis. Nun steht der Prozesstermin fest.

Der Mann, der für den tödlichen Unfall beim Ikea-Parkplatz am Stadtrand von Augsburg im vergangenen Jahr verantwortlich sein soll, soll sich ab Oktober vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Wie ein Sprecher des Gerichtes auf Anfrage bestätigt, soll der Prozess vor der 1. Strafkammer am 11. Oktober starten, insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt. Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass die Anklage zugelassen wurde. Sollten sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Herbert M. (Name geändert) erhärten, droht dem 54-jährigen Mann aus Augsburg eine längere Haftstrafe.

Prozess in Augsburg: 54-Jähriger muss sich wegen Todesfahrt verantworten

Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Herbert M. wegen des Vorwurfs eines illegalen Straßenrennens mit Todesfolge angeklagt, was mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden kann. Rechtlich ist es möglich, dass auch ein einzelner Raser wegen dieses Vorwurfs belangt wird. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Verdächtige im August vergangenen Jahres in der Stuttgarter Straße mit einem Mercedes GLS63 AMG einen folgenschweren Unfall verursacht hat. Den Ermittlungen zufolge waren an der Total-Tankstelle im Gablinger Weg an dem Abend drei junge Menschen in das Auto des 54-jährigen Mannes eingestiegen. Sie wollten nach Zeugenaussagen für eine Spritztour in dem hochmotorisierten Wagen mitfahren.

Die Fahrt führte nur ein paar Hundert Meter durch die Stuttgarter Straße in Richtung Gersthofen, ehe der Fahrer mit dem SUV von der Fahrbahn abkam, einen Holzzaun durchbrach und über eine Böschung auf den hinteren Teil des Parkplatzes des Möbelhauses krachte. Das Auto prallte an einen Einkaufswagenständer, eine 21-jährige Augsburgerin, die auf dem Beifahrersitz saß, starb. Nach Erkenntnissen der Ermittler erreichte der 54-Jährige mit dem SUV eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 145 km/h, zulässig gewesen wären maximal 50. Im Oktober 2021 soll Herbert M. auf gleicher Strecke schon einmal eine ähnliche Fahrt mit dem Mercedes GL63 AMG unternommen haben, damals gar mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde, die aber glimpflich ausging.

Todesfall nach Unfall bei IKEA sorgte für Entsetzen

Das Gericht hatte nach Eingang der Anklageschrift einen Haftbefehl gegen Herbert M. erlassen, ohne dass zuvor die Staatsanwaltschaft einen Antrag dazu gestellt hätte – ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Das Gericht begründet den Haftbefehl gegen Herbert M. mit Fluchtgefahr. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

