Bereits 20 Verkehrstote in diesem Jahr: Polizei sieht Entwicklung mit Sorge

Die Polizei meldet in der Region Augsburg eine hohe Zahl von Fahrradfahrern, die im Jahr 2023 im Straßenverkehr starben. Vor allem eine Bevölkerungsgruppe ist betroffen.

Es ist ein beunruhigender Trend, den das Polizeipräsidium in Augsburg am Montag vermeldete: Obwohl das Jahr noch drei Monate andauert, sind in der Region im Jahr 2023 bereits deutlich mehr Fahrradfahrer im Straßenverkehr gestorben als in den Vorjahren. 2022 waren es insgesamt fünf Radler, die nach Unfällen ums Leben kamen; heuer waren es bereits neun im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, der auch die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen umfasst. Die Beamten führen dies auf mehrere Aspekte zurück - und sehen vor allem eine Bevölkerungsgruppe betroffen.

Das Thema, sagte Polizeivizepräsident Michael Riederer, "bereitet uns große Sorgen". Grundsätzlich sei es zwar eine positive Entwicklung, dass Menschen vermehrt das Fahrrad benutzen, aber der Entwicklung der Unfallzahlen könne man als Polizei nicht tatenlos zusehen; man müsse ihr entgegenwirken. Die Zahlen seien schließlich "erschreckend", sagte Riederer. Konkret sieht die Datenlage folgendermaßen aus: In Nordschwaben starben im Verlauf des Jahres 2023 bislang insgesamt 20 Menschen im Straßenverkehr, davon jene neun Radfahrer, einer davon im Stadtgebiet von Augsburg. Klassische Gefahrensituationen für Radler - etwa abbiegende Lkw - spielten bei der Mehrheit dieser Todesfälle nach Angaben der Polizei keine Rolle. Stattdessen weisen die Beamten darauf hin, dass bei fünf dieser Verkehrsunfälle der jeweilige Fahrradfahrer allein und ohne Fremdbeteiligung stürzte.

Straßenverkehr im Raum Augsburg: Radler leben gefährlich

Die Zahlen bedeuteten einen "Höchstwert der vergangenen fünf Jahre", sagte Michael Riederer weiter. Was eine Rolle spiele: Es gebe inzwischen mehr E-Bikes, mit denen vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten erreicht werden können. Bei drei der tödlichen Radunfälle in diesem Jahr waren die Opfer mit einem Pedelec unterwegs. Vor allem aber fällt das Alter der verstorbenen Radfahrer auf: Wenn man den Zeitraum ab 2018 betrachtet, sind nach Angaben der Polizei fünf Mal so viele Fahrradfahrer über 65 Jahren bei Unfällen getötet worden wie Radler aus jüngeren Altersgruppen.

Bereits im Februar hatte die Polizei bei der Veröffentlichung der Verkehrsstatistik darauf hingewiesen, dass immer mehr Menschen auf dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sind. Da die Zahl der Radunfälle zugenommen habe, wolle man diese Zielgruppe auch 2023 verstärkt im Blick haben, hieß es damals. Grundsätzlich stieg die Zahl der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet zuletzt wieder an, nachdem sie während der Corona-Jahre teils deutlich zurückgegangen war.

Die Polizei hofft, die Entwicklung durch mehrere Maßnahmen bekämpfen zu können. Dazu gehören der verstärkte Einsatz von Beamten, die selbst auf Fahrrädern unterwegs sind, aber auch die Jugendverkehrsschulen und Kontrollen an Schwerpunkten, in Augsburg etwa in der Bürgermeister-Ackermann-Straße an der Abzweigung zur Hessenbachstraße, wo die Polizei im vergangenen Jahr in einer gesonderten Aktion sogenannte Geisterradler anhielt. Zudem wollen die Beamten mehr Radler dafür sensibilisieren, einen Helm zu tragen. Ein Helm, sagte Vizepräsident Riederer, sei kein Wundermittel, aber er schütze - und werde von viel zu wenig Radfahrern genutzt. Auch dahingehend ist die Statistik der Polizei eindeutig: Seit 2018 trugen zwei von drei Fahrradfahrern, die im Raum Augsburg bei Unfällen ums Leben kamen, keinen Helm.

Lesen Sie dazu auch