Corona-Politik

vor 46 Min.

Wie der Augsburger Sport auf die 2G-plus-Regeln reagiert

Plus Verantwortliche bezeichnen die neuen Maßnahmen als „einschneidend“ bis „katastrophal“. Sie sehen die meisten Probleme in der Umsetzung und der Kontrolle.

An Tag eins nach der Veröffentlichung der neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für den Freistaat Bayern herrscht in den Augsburger Sportvereinen Verunsicherung und Aufregung. Niemand hatte nach den Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in seiner Regierungserklärung damit gerechnet, dass nicht nur Sportveranstaltungen, sondern sämtliche Sportaktivitäten im Verein oder auf öffentlichen Sportanlagen ab sofort unter die 2G-plus-Regel fallen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen