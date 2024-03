Handball

Handballerinnen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen feiern den Durchmarsch

Plus Die Handballerinnen des TSV 1871 Augsburg spielen mit dem TSV Gersthofen in einer Spielgemeinschaft. Souverän hat das Team die Meisterschaft geholt und steigt in die Bezirksoberliga auf.

Von Andrea Bogenreuther

Großer Erfolg für die Handballerinnen der Spielgemeinschaft SG 1871 Augsburg/ Gersthofen: Nach einer glänzenden und verlustpunktfreien Saison mit 24:0 Punkten nach zwölf Spielen in der Bezirksliga Schwaben steigt die Mannschaft in die Bezirksoberliga Schwaben auf. Entsprechend groß war die Freude, als sowohl die Meisterschaft als auch der Aufstieg bereits im Februar mit einem 24:21 Sieg gegen den Lokalrivalen TSV Friedberg festgezurrt werden konnte.

Das Frauenteam um Trainer Alexander Fischer hatte zu Beginn der Saison, als man in neuer Besetzung, in neuen Trikots und in der neuen Liga gegen den TSV Neusäß startete, überhaupt nicht mit einem solchen furiosen Durchmarsch gerechnet. Doch bis auf den Schlagabtausch gegen Friedberg, der "nur" mit einem Drei-Tore-Vorsprung gewonnen wurde, gingen die meisten Partien nach überzeugenden Leistungen der SG ganz klar an das Oberhauser-Gersthofer Kollektiv - wie beispielsweise beim 25:08-Erfolg gegen den BHC Königsbrunn oder der 40:17-Sieg gegen die DJK Augsburg-Hochzoll.

