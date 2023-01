Viele Augsburger waren beim Gersthofer Silvesterlauf mit vorne dabei

Plus Katharina Rittel von der TG Viktoria Augsburg wird Dritte und sorgt zudem für einen Sieg der Viktoria-Frauen in der Mannschaftswertung.

Brian Weisheit und Kerstin Liebl heißen die Tagessieger des 55. Gersthofer Silvesterlaufs. Beide starten für nicht schwäbische Laufsport-Hochburgen; sie sind jedoch im Landkreis Augsburg zu Hause. Brian Weisheit aus Stadtbergen triumphierte nach 30:18 Minuten und Kerstin Liebl aus Neusäß in 34:09 Minuten. Die schnellsten Augsburger auf den 9,7 Kilometern stellte erwartungsgemäß die TG Viktoria.