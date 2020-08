18:57 Uhr

Auch Claudia Roth von Corona-Testpanne in Bayern betroffen

Exklusiv 44.000 Reiserückkehrer wurden in Bayern teils über eine Woche nicht über ihr Ergebnis informiert. Auch Claudia Roth ist betroffen, die sich am Flughafen testen ließ. Sie kritisiert Markus Söder scharf.

Von Stephanie Sartor

Zehntausende Corona-Tests sind in Bayerns Behörden liegen geblieben – betroffen davon ist auch die Grünen-Politikerin Claudia Roth. Am 2. August sei sie am Münchener Flughafen bei der Einreise auf das Coronavirus getestet worden, ein Ergebnis habe sie bis heute nicht. Auch dass einer ihrer Mitarbeiter unzählige Male bei einer Hotline anrief, habe nichts gebracht, denn diese war nie erreichbar. „Ich warte noch heute darauf – weit über eine Woche später. Mittlerweile bin ich bei einem Arzt in Augsburg gewesen – innerhalb von 23 Stunden hatte ich mein negatives Testergebnis“, sagt Roth unserer Redaktion.

Corona-Testpanne: Claudia Roth fordert politische Verantwortung von Söder

Dass in Bayern 900 positiv Getestete nichts von ihrer Infektion wussten, sei absolut unverantwortlich, schließlich zähle in der Pandemiebekämpfung jeder Tag und jeder Fall. „Wenn sich Herr Söder als Top-Manager der Pandemie stilisiert und ständig noch mehr Kontrollen ankündigt, aber keinen Realitäts-Check macht, ob überhaupt ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, dann ist das fahrlässig“, sagt Roth.

„Es ist gerade in diesen Pandemiezeiten brandgefährlich, wenn das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit der Politik durch sowas verspielt wird.“ Man dürfe, so Roth weiter, nichts versprechen, was man dann nicht halten könne. „Söder steht in der Pflicht, für diese schweren Versäumnisse die volle politische Verantwortung zu übernehmen."

Überhaupt kritisiert die Bundestagsvizepräsidentin die Umsetzung der Kontrollen: Als Roth nach einer Reise in München aus dem Flieger stieg sei weit und breit keine Teststation zu sehen gewesen. Erst nach längerem Suchen fanden sie und ihre Mitreisenden die Teststation zwischen Terminal 1 und 2. Spätestens in 48 Stunden, so hieß es damals, würde ihr Ergebnis vorliegen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen