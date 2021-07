Hochwasserlage in Bayern eskaliert nicht weiter, bleibt aber angespannt

Starkregen sorgt im Berchtesgadener Land für Überschwemmungen und Erdrutsche. In Passau steigen die Pegel von Inn und Donau. Im Allgäu entspannt sich die Lage.

Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist nun auch Bayern von Hochwassern betroffen – wenn auch in weit geringerem Ausmaß. Im Berchtesgadener Land setzte am Samstag Starkregen ein, Straßen wurden überflutet, die Wassermassen lösten Erdrutsche aus. Noch am Samstagabend rief Landrat Bernhard Kern ( CSU) den Katastrophenfall aus. In Niederbayern stiegen derweil in Passau die Pegelstände von Donau und Inn.

Am Montagmorgen ist die Hochwasserlage weiter angespannt, hat sich aber nicht weiter zugespitzt. In Passau stieg der Pegelstand der Donau zwar an, blieb in der Nacht zum Montag aber stabil und erreichte nicht, wie zuvor befürchtet, die höchste Hochwasserwarnstufe.

Hochwasser im Berchtesgadener Land: Schulen und Kitas bleiben am Montag geschlossen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sicherte den vom Hochwasser betroffenen Menschen Hilfe und Unterstützung zu. "Wir lassen da niemanden allein, ganz sicher nicht", sagte er bei einem Besuch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) in Schönau am Königssee. Unabhängig von in Aussicht gestellten Hilfen des Bundes werde man auch in Bayern überlegen, wie man helfen könne.

Wie das Landratsamt am Sonntagnachmittag bekannt gab, bleiben Schulen und Kindertageseinrichtungen in den Gemeinden des südlichen Landkreises (Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau b. Berchtesgaden und Schönau a. Königssee) am Montag geschlossen. Dies diene zum einen der Sicherheit der Kinder, hieß es als Begründung. Vor allem sollen aber die passierbaren Straßen frei gehalten werden, damit die Einsatzkräfte mit ihren schweren Geräten reibungslos durchkommen könnten. Ob die Schließung auf Dienstag ausgeweitet werden muss, ist noch unklar.

Rund 135 Menschen wurden evakuiert, eine Person kam bei der Flut ums Leben

Die Einsatzkräfte mussten zahlreiche Menschen aus ihren Häusern holen. Im Vergleich zur Nacht habe sich die Lage aber entspannt, sagte eine Landkreissprecherin auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntag-Nachmittag. In Schönau am Königssee drohte ein Hangabrutsch. Dort wurden schon von Samstag auf Sonntag rund 135 Menschen in Sicherheit gebracht. Weitere Evakuierungen gab es am Sonntag. Der Bahnverkehr zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden wurde komplett eingestellt. Die bekannte Bob- und Rodelbahn am Königssee wurde durch das schwere Unwetter zerstört.

Lesen Sie dazu auch

Mehrere Bahnstrecken wurden auch in anderen Teilen von Oberbayern gesperrt, Straßen sind blockiert. Der Schaden lässt sich nach Angaben von Landrat Bernhard Kern (CSU) noch nicht abschätzen. Dieser gehe aber in die Millionen, sagte Landrat Kern.

Bislang wurden zwei Todesopfer gemeldet. Allerdings ist nur bei einer Person nachgewiesen, dass sie durch die Flut ums Leben kam. Im Moment sei die Tendenz, dass der zweite Todesfall "eher nichts" mit dem Hochwasser zu tun habe, sagte die Sprecherin des Landkreises weiter. Landrat Kern sprach den Hinterbliebenen der zwei Verstorbenen auf einer Pressekonferenz am Morgen sein Beileid aus. Außerdem bedankte er sich bei den Hilfskräften für ihren Einsatz.

Von den Rettungs - und Hilfskräften sind in der Region aktuell 900 Männer und Frauen im Dauereinsatz. Sie versuchen die Bevölkerung vor der Flut zu schützen.

Bäche und Flüsse in Oberbayern erreichen Höchststände

Im Berchtesgadener Land sind vor allem die Orte Berchtesgaden, Schönau und Bischofswiesen betroffen. Dort schoss das Wasser aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Wegen abrutschender Hänge seien schon gestern Abend einzelne Häuser geräumt worden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Keller zu verlassen und die Straßen zu meiden.

Rekord-Pegelstände an der Ache: 3,75 Meter wurden dort am Samstagabend gemessen. Foto: Kilian Pfeiffer, dpa

Am Samstagabend um 22.22 Uhr rief der Landkreis den Katastrophenfall aus. Bis wann der Katastrophenfall bestehen bleibt, sei momentan noch nicht abzusehen, sagte Landrat Kern am Sonntagvormittag auf einer Pressekonferenz. "Probleme macht aktuell noch die weitere Wetterentwicklung." Die Pegel der Bäche und Flüsse in der Region hätten die Stände des Hochwassers von 2013 überschritten. Am Samstagabend um 22 Uhr lagen sie schon bei etwa 3,75 Metern.

Am Sonntagvormittag informierte CSU-Landrat Bernhard Kern in einer Pressekonferenz über die Hochwasser-Lage im Berchtesgadener Land. Foto: Peter Kneffel (Archivbild)

Wegen der Hochwasserlage im Berchtesgadener Land sollen Ausflügler die Region im Südosten Bayerns meiden. Die Einsatzkräfte hätten alle Hände voll zu tun. Der Bahnverkehr zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden sei eingestellt, sagte Kern. Auch Straßen seien "extremst in Mitleidenschaft gezogen" worden. Der deutsche Rodler Felix Loch postete auf Instagram indes ein Foto der völlig zerstörten Bobbahn am Königssee.

Anders als im Westen Deutschlands blieb in Bayern das Handynetz aber stabil. Die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden kommuniziert via Facebook mit den Opfern. Die Einsatzkräfte empfehlen, sich eine Warn-App für das Smartphone zu installieren. Auch in der Nacht nutzte die Feuerwehr das Soziale Netzwerk für die Kommunikation. Laut eigener Angabe musste die Feuerwehr Berchtesgaden ihre Einsätze in der Nacht von Samstag auf Sonntag priorisieren. Selbst ihr Gerätehaus mussten sie auspumpen. In den Kommentarspalten bedanken sich viele Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer für den Einsatz der Rettungskräfte.

Angespannte Hochwasserlage im Süden und Osten: Passau rüstet sich für Hochwasser

Im niederbayerischen Passau stiegen die Wasserstände der Flüsse Inn und Donau deutlich an, das bestätigte die Polizeieinspiektion Passau gegenüber unserer Redaktion. "Aktuell ist die Lage aber - vorsichtig gesagt - entspannt", so ein Sprecher der Polizei am Sonntag-Nachmittag. Zwar habe man einzelne Straßenzüge sperren müssen, "beklagenswerte Vorfälle gab es aber bisher nicht." Die Passauer Polizei musste aber am Sonntagmorgen 15 Autos am Donauufer abschleppen. Anwohnerinnen und Anwohner hätten trotz Hochwasserwarnungen versäumt, ihre Fahrzeuge umzuparken. "Wenn wir sie nicht abschleppten, dann schwimmen die Dinger bis Österreich", sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) machte sich am Sonntag ein Bild von der Lage in Neuhaus am Inn und Passau. Mit Blick auf die Schäden in ganz Deutschland forderte er nach einer Mitteilung seines Ministeriums einen nationalen Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe.

In Oberstdorf entspannt sich die Lage

In dem Gebirgsbach Stillach bei Oberstdorf hatte querliegendes Holz die Wassermengen gefährlich angestaut. Die Feuerwehr konnte die Blockade lösen und das Wasser konnte kontrolliert abfließen. Es gehe keine Gefahr mehr davon aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen.

Hätte sich die natürliche Sperre gelöst, wäre mit einer Flutwelle in Richtung Oberstdorf zurechnen gewesen. Die Feuerwehr stellte zum Schutz Betonbarrieren beim Langlaufstadion südlich des Ortskerns von Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu auf.

Der heftige Regen der vergangenen Tage sorgte in den Allgäuer Alpen für das Anschwellen des Baches. Nach Angaben der Polizei sei die Hochwasserlage im Allgäu sonst aber nicht bedrohlich. An der Iller in Kempten sei der Pegel erhöht. Es gilt Meldestufe 1. Dort kann es stellenweise zu Ausuferungen kommen.

Hallein bei Salzburg ebenfalls überflutet

Das österreichische Hallein bei Salzburg wurde nach sintflutartigen Regenfällen überflutet. Ein Bach war am Abend nach Polizeiangaben zu einem reißenden Strom angeschwollen. Einsatzkräfte bargen mit Booten und Lastwagen Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren. Nach Angaben der Feuerwehr lagen am späten Abend keine Meldungen über Vermisste, Verletzte oder gar Tote vor.

Das Wasser floss laut Behörden am späten Abend teilweise wieder ab. Dennoch bleibe die Lage in der 22.000-Einwohner-Stadt angesichts möglicher neuer Regenfälle angespannt. Dutzende Bewohnerinnen und Bewohner mussten am Sonntag vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Auch in Kufstein in Tirol standen Teile der Stadt unter Wasser. (mit dpa)