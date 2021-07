Maskenaffäre

vor 48 Min.

Maskenaffäre: Die Finanzen der Günzburger CSU sind tadellos

Plus Eine externe Sonderprüfung im Auftrag der CSU-Spitze hat keine Auffälligkeiten ergeben. Warum der Ärger in Günzburg dennoch groß ist.

Die Lage war ernst, und das sah man CSU-Generalsekretär Markus Blume an. Im Steinernen Saal des Landtags trat er am 17. März in einer eilends einberufenen Pressekonferenz vor die Mikrofone. Die Durchsuchungen der Generalstaatsanwaltschaft München in den Büros und Privaträumen des ehemaligen Justizministers Alfred Sauter, 70, waren da gerade erst abgeschlossen. Blume forderte Sauter auf, alle Parteiämter niederzulegen, drohte mit „sämtlichen Maßnahmen des Parteiordnungsrechts“ und kündigte an, die Finanzen in Sauters CSU-Kreisverband Günzburg und in der Bundeswahlkreis-Geschäftsstelle Neu-Ulm gründlich prüfen zu lassen. Es war der Tag, an dem die Maskenaffäre die CSU so richtig durchrüttelte und die Parteispitze mit Alfred Sauter brach.

