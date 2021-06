Das Corona-Update vom 12. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Viele Jugendliche haben in der Corona-Krise aus Solidarität mit vulnerablen Gruppen auf ihre Freiheiten verzichtet und dabei zusehendes unter der Isolation gelitten. Inzwischen hat sich für die Altersgruppe der Jugendlichen der Begriff "Generation Corona" etabliert.

Magdalena, Lorena und Nico gehören dieser Generation an. Im Interview sprechen sie darüber, wie sich ihr Leben durch die Krise verändert hat. "Jeder sollte sich noch ein bisschen zusammenreißen", finden die Jugendlichen. Neben Verständnis macht sich unter ihnen auch Frust bemerkbar: "Wir sollten auf die Älteren Rücksicht nehmen und die Kontakte so gering wie möglich halten, und dann sieht man eine Gruppe Senioren ohne Maske und Abstand in der Stadt. Das ist seltsam." Hier finden Sie das gesamte Interview.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit dieser Woche dürfen Universitäten und Hochschulen laut Kabinettsbeschluss wieder Präsenzveranstaltungen in kleinem Rahmen abhalten. Trotzdem bleibt die Lehre in im Sommersemester prinzipiell digital. Nur kleinere Kennenlern-Aktionen könnte es in Präsenz geben. Hubert Aiwanger fordert Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen, falls die Zahlen niedrig bleiben. Der bayerische Vize-Ministerpräsident ist heute als Chef der Freien Wähler wiedergewählt worden und hofft nun bei der Bundestagswahl auf eine Einzug der Partei in den Bundestag . Mehr dazu hier.



Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.713.480 Fälle verzeichnet, das sind 1911 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 644.730 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 332 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 60.105.411 Impfungen verabreicht. 40.003.604 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 48,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 21.350.096 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 25,7 Prozent. (Stand der Impfquoten: 12.06.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

