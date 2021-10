Das Corona-Update vom 20. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wie ein "halber Ersti" fühlt sich eine Studentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München gerade – und ist damit nicht allein: Seit dieser Woche gibt es an bayerischen Universitäten wieder Präsenzveranstaltungen – für viele Studierende nach Pandemiesemestern zu Hause die ersten überhaupt. Wie Studierende auf den Neustart der Präsenzveranstaltungen blicken, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Zum Schutz vor der Grippe sollten in diesem Herbst Menschen über 60 erstmals einen hoch dosierten Impfstoff wählen können. Doch bei bayerischen Hausärzten kommt es aktuell zu Engpässen beim hoch dosierten Grippeimpfstoff. Warum dieser Impfstoff knapp ist, lesen Sie hier.

Die Mehrheit der Deutschen ist für ein Ende des bundesweiten Corona-Ausnahmezustands, aber auch für ein Beibehalten von Schutzmaßnahmen. Die sind laut Gesundheitsminister Spahn weiterhin nötig und möglich. Welche Gründe dafür sprechen und was das für die Bundesländer bedeutet, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.401.631 Fälle verzeichnet, das sind 17.015 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 769.487 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4505 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 366 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 270 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 110.223.043 Impfungen verabreicht. 57.326.792 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.807.710 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,9 Prozent.

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Meringer Pflegeheim hilft die Bundeswehr dabei, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Denn zahlreiche Mitarbeiter haben sich infiziert. Ein positiv getesteter Bewohner ist gestorben.

Nach Corona-Ausbruch in Meringer Pflegeheim: Bundeswehr unterstützt

Er starb mit 58 Jahren innerhalb weniger Wochen an Corona. Für Michaela Fischer ist der Tod ihres Mannes eine Katastrophe. Warum sie Kraft findet, eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

Ehemann stirbt an Corona: Witwe gründet in Augsburg eine Selbsthilfegruppe

Studierende freuen sich, wieder an die Universitäten und Hochschulen gehen zu können. Damit das so bleibt, braucht es aber Pläne, sagt unser Autor Piet Bosse in seinem Kommentar.

Unis und Hochschulen brauchen einen Plan für erneutes Heimstudium

Die Corona-Pandemie hat die Kunst-Szene in Augsburg hart getroffen. Wie aus der Situation die Projekte KunstAUXomat und Groundfloor Playground entstanden sind.

Neu in Augsburg: KunstAUXomat und Groundfloor Playground

