Das Corona-Update vom 4. November

Anfang Oktober verkündete die Bayerische Staatsregierung das Ende der Maskenpflicht im Unterricht. Am Sitzplatz konnten Kinder und Jugendliche endlich ihren Mund-Nasen-Schutz absetzen. Doch seitdem ist die Inzidenz stark gestiegen. Insbesondere bei den Jüngeren erreicht sie neue Rekordwerte. Daher entschied die Staatsregierung nach nicht einmal einem Monat: Masken wieder auf! Zumindest für eine Woche (Grundschulen) beziehungsweise zwei Wochen (weiterführende Schulen). Welche Regeln jetzt an den Schulen gelten und was eigentlich mit den Luftfiltern ist, hat Sarah Ritschel zusammengefasst.

Woran liegt es, dass sich gerade so viele Kinder und Jugendliche anstecken? Ein Grund: Die Impfquote unter den Jugendlichen ist unterdurchschnittlich. Dabei gibt es auch für 12- bis 17-Jährige eine Impfempfehlung der Stiko. Deshalb sind Eltern, die es sich zu leicht machen, mitverantwortlich für die Pandemie, schreibt Tilmann Mehl in seinem Kommentar.

Auch in Augsburg treten am Samstag schärfere Corona-Regeln in Kraft - vermutlich die der Warnstufe Gelb, Stufe Rot dürfte noch nicht erreicht sein. Ebenfalls am Samstag findet erneut ein Aktionstag im Impfzentrum statt, wo man sich unbürokratisch Erst- oder Zweitimpfen lassen kann.

In zweieinhalb Wochen wird der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet. Wegen Corona unter besonderen Auflagen: Um den Markt zu entzerren, müssen mehrere Standbetreiber vom Rathausplatz an andere Stellen ausweichen. Wir erklären, wie der Glühweinausschank organisiert wird.

Zu diesem Thema auch interessant: Die neue Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt". Zu Gast ist Stargastronom Harry Winderl, der auch an der Almhütte auf dem Christkindlesmarkt beteiligt ist. Nach zwei Jahren ohne Christkindlesmark haben wir ihn gefragt: Was haben Sie vermisst, Herr Winderl?

In der Pandemie verbringen Kinder und Jugendliche mehr Zeit an Smartphone und PC, so das Ergebnis einer Studie. Manche zeigen gar ein Suchtverhalten. Was Eltern dagegen tun können.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.672.368 Fälle verzeichnet, das sind 33.949 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 837.268 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 7735 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Gelb. Aktuell liegen 522 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 112.530.363 Impfungen verabreicht. 57.835.987 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.647.310 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,9 Prozent.

