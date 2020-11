18:48 Uhr

Das Corona-Update vom 14. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Österreich zieht die Reißleine. Anfang November ging das Land in einen "Lockdown light" nach deutschem Vorbild. Doch das war offenbar zu wenig zu spät. Die Lage in den Krankenhäusern ist nun so alarmierend, dass die Regierung nicht mehr abwarten konnte, ob die Beschränkungen von Anfang November ausreichen würden.

Nun wird das Land nahezu vollständig in einen Zustand heruntergefahren, den es aus der ersten Welle im Frühjahr kennt. Insbesondere soll den ganzen Tag eine Ausgangsbeschränkung gelten. Alle Geschäfte, die nicht lebensnotwendig sind, müssen schließen. Auch die Schüler bleiben zuhause. "Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel", mahnte Kanzler Sebastian Kurz.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Viele Menschen hören bei den Theorien der Corona-Leugner mittlerweile einfach weg. Der Blog "Volksverpetzer" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Thesen zu widerlegen . Als Reaktion flatterte nun eine Schadensersatzklage über 250.000 Euro ins Haus. Der Betreiber des Blogs im Interview.

Gleich zwei Mal wurden diese Woche die Corona-Regeln in Kitas geändert - erst gelockert, dann teilweise wieder verschärft. Dieses "ständige Hin und Her" ruft die Augsburger Erzieherinnen auf die Barrikaden. Von "Willkür" und Amok-laufenden Eltern ist die Rede in vielen offenen Briefen der betroffenen Erzieherinnen.

Im Heilig-Geist-Spital in Aichach hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. 15 Bewohner wurden positiv getestet, einen neuen Todesfall gab es. Bis auf Weiteres steht das Seniorenheim unter Quarantäne.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 773.556 Fälle, das sind 22.461 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 153.156 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4274 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Bernhard Spielberger, Chef der Seniorenresidenz Albaretto in Augsburg, sieht die Corona-Beschränkungen kritisch. Er ist überzeugt, dass er viele Bewohner auf seiner Seite hat. Ein Ortsbesuch.

Zu Besuch in der Seniorenresidenz des "Corona-Rebellen"

Dem Seniorenbeirat sind die Regeln für Besuche in Heimen zu streng. Aber steigende Infektionszahlen machen Augsburgs Pflegeheimen immer mehr zu schaffen.

Seniorenbeirat fordert Lockerung der Corona-Auflagen in Heimen

Italien litt schon unter der ersten Corona-Welle. Jetzt ringt das Land mit der zweiten Welle. Ärzte warnen: Die Kliniken sind am Rande des Zusammenbruchs.

„Das Schlimmste kommt noch“: Corona trifft Italien wieder massiv

800 Menschen demonstrieren auf dem Volksfestplatz gegen Corona-Maßnahmen. Daneben findet eine Gegen-Demo statt, doch es bleibt friedlich. Polizei ist zufrieden.

800 Teilnehmer: Corona-Demo in Aichach läuft friedlich ab

