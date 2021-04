Das Corona-Update vom 21. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Bundestag hat im Laufe des Mittwochs das Infektionsschutzgesetz reformiert. Was sich erst mal so kompliziert liest, heißt nichts anderes, als dass nun eine bundesweit einheitliche Corona-Notbremse gilt. Darüber hatten die Länder ja lange gestritten. Vor allem die nächtlichen Ausgangssperren - die in Bayern ja schon lange gelten - waren in vielen Bundesländern umstritten. Dennoch hat sich der Bundestag am Mittwoch für die Änderung entschieden. Nun sollen überall in Deutschland die gleichen Regeln gelten, sobald der Sieben-Tage-Inzidenzwert an drei Tagen in Folge über 100 liegt. Die Frage ist, ob die Notbremse auch rechtzeitig kommt.

In seinem Kommentar schreibt unser Berlin Korrespondent Bernhard Junginger, dass die einheitliche Notbremse zwar notwendig war, dass sie aber dennoch ein paar strittige Punkte enthält. Er fragt zum Beispiel, wie sinnvoll es ist, die Sieben-Tages-Inzidenz als einzigen Richtwert dafür heranzuziehen, ob die Notbremse greift oder nicht.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In unserem gestrigen Corona-Update haben wir berichtet, dass die Stadt Augsburg offenbar besonders schnell mit dem Impfen ihrer Bürgerinnen und Bürger vorankommt. Die umliegende Kreise hingegen eher langsam sind. Nun hat Jörg Heinzle gefragt, woran das liegt. Ein Grund scheint die unterschiedliche Impfbereitschaft in der Stadt und den umliegenden Kreisen zu sein.

Nun hat gefragt, woran das liegt. Damit das Impfen endlich schneller geht, will die Regierung auch Betriebsärzte impfen lassen. Ab Juni sollen sie Angestellte von Firmen impfen dürfen. Schon jetzt haben einige große Firmen in der Region gesagt, dass sie auf die Unterstützung der Betriebsärzte setzen wollen. Darunter zum Beispiel der Roboterbauer Kuka in Augsburg , der Haushaltsgeräte-Hersteller BSH in Dillingen oder Airbus Helicopters in Donauwörth .

Ab Juni sollen sie Angestellte von Firmen impfen dürfen. Darunter zum Beispiel der Roboterbauer in , der Haushaltsgeräte-Hersteller in oder Airbus Helicopters in . Durch die Masken-Affäre ist das Image der beiden Politiker Georg Nüßlein und Alfred Sauter schwer angeschlagen. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie große Provisionen für die Vermittlung eines Maskenherstellers an das Gesundheitsministerium des Bundes und des Landes kassiert haben. Beide Politiker gehören zur Günzburger Kreis-CSU. Doch der fällt es erkennbar schwer, sich von den beiden zu distanzieren.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.188.192 Fälle, das sind 24.884 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 562.563 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4615 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Traktorenhersteller Agco Fendt stoppt seine Produktion im Bäumenheimer Werk, obwohl die Auftragsbücher voll sind. Das hat auch etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Wann der Betrieb weitergehen soll.

Agco Fendt schließt am Donnerstag sein Werk in Bäumenheim

Im Impfzentrum Bad Wörishofen werden in drei Schichten Vakzine gegen das Coronavirus verabreicht. Wie die Stimmung vor Ort ist und mit welchen Herausforderungen die Mitarbeiter umgehen müssen. Ein Besuch.

Impfen im Akkord: In Bad Wörishofen läuft es wie ein Uhrwerk

Das Krankenhaus in Friedberg war nach einem Corona-Ausbruch in die Kritik geraten. Es gab eine Untersuchung. Nachdem es hieß, eine Veröffentlichung des Untersuchungsberichts sei aus Rücksicht auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht möglich, sieht es nun anders aus.

Corona in Klinik: Werden die Ergebnisse der Untersuchung doch öffentlich?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.