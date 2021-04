Das Corona-Update vom 27. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nachdem der gestrige Impfgipfel zwischen Bund und Ländern ohne nennenswerte Ergebnisse geblieben war, beriet heute das bayerische Kabinett über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie. Auch hier stand wieder die Impf-Priorisierung zur Debatte - mit dem Ergebnis, dass diese im Freistaat schneller fallen soll als bundesweit angedacht. Bereits Mitte oder Ende Mai soll in Bayern jeder - unabhängig von der Priorisierung - einen Impftermin vereinbaren können. Alles Weitere zur Entscheidung lesen Sie hier.

Bei der Sitzung des bayerischen Kabinetts ging es auch um weitere Öffnungen im Freistaat. Die betreffen beispielsweise bestimmte Läden - und auch für Kinder unter 14 Jahren ändert sich etwas. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuen Corona-Regeln in Bayern, die ab morgen gelten, hat mein Kollege Holger Sabinsky-Wolf zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Während also einerseits Bund und Länder über Erleichterungen in der Corona-Pandemie debattieren, haben Intensivmediziner in den vergangen Wochen immer wieder Hilferufe nach Berlin gesandt und vor einem Kollaps der Kliniken gewarnt. Intensivstationen zeigen die ganze Tragik dieser Pandemie. Über Wochen begleiten Pflegekräfte schwerst an Covid-19 erkrankte Menschen - nicht alle Patienten werden das Krankenhaus lebend verlassen. Gleichzeitig leisten die Pflegerinnen und Pfleger seit über einem Jahr Übermenschliches. Fabian Huber war zu Besuch auf einer Intensivstation in Ingolstadt.



In der Maskenaffäre ist es zuletzt etwas ruhiger um Georg Nüßlein geworden. Der frühere CSU-Politiker hat seit der Razzia Ende Februar in seinen Büros an keiner Sitzung des Deutschen Bundestags mehr teilgenommen. Nach der Razzia ist er sogar für einige Zeit untergetaucht. Wo sich Nüßlein nach Informationen unserer Redaktion aufgehalten hat und was er derzeit macht, lesen Sie hier.



Der April befindet sich auf der Zielgeraden, der Sommer rückt näher. Es wird der zweite Corona-Sommer werden. Während in den Sommermonaten 2020 ziemlich viel möglich war, phasenweise sogar Urlaub, sind die Freizeitmöglichkeiten 2021 derzeit kaum vorherzusagen. Was wird beispielsweise aus dem Festivalsommer in Augsburg? Vieles ist in der Planung, was bleibt den Veranstaltern auch anderes übrig. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.310.301 Fälle, das sind 10.976 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 581.618 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1352 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

