Das Corona-Update vom 3. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Knapp 80.000 bestätigte Fälle von Covid-19-Erkrankungen gibt es laut Robert Koch-Institut aktuell in Deutschland - doch die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Deswegen startet der Freistaat Bayern nun eine Studie: Ab Sonntag besuchen Wissenschaftler 3000 zufällig ausgewählte Haushalte in München und untersuchen die Bewohner auf den Corona-Erreger. Mit den Daten dieser Studie sollen Modelle erstellt werden. Damit will Bayern herausfinden, wie lange es dauert, eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen - also den Zustand, in dem der Großteil der Bevölkerung immun gegen das Virus ist. Solche Modelle könnten auch Einfluss auf eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen haben.

Nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Krankenhäusern in der Region laufen die Vorbereitungen für einen Ansturm von schwerkranken Corona-Patienten. Die Kliniken haben dafür die Anzahl ihrer Intensivbetten erhöht. Zwei Chefärzte von Kliniken aus der Region erzählen, wie sie und ihre Teams sich nun vorbereiten.

Währenddessen bleiben wir zu Hause und vermeiden unnötige Kontakte. Wer einen Partner hat, ist nicht ganz allein, doch das geht nicht allen Menschen im Land so. Joachim Bauer ist Facharzt für Innere Medizin und Psychatrie und befürwortet die bisher getroffenen Maßnahmen. Er warnt aber auch davor, diese zu lange aufrechtzuerhalten. Denn zwischenmenschliche Nähe sei "eine der stärksten heilsamen Drogen".

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Im Uniklinikum Augsburg klagen Pflegekräfte über mangelnde Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Corona-Patienten. Die Mitarbeiter berichten, dass sie sich im Stich gelassen fühlen.

klagen Pflegekräfte über mangelnde Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Corona-Patienten. Die Mitarbeiter berichten, dass sie sich im Stich gelassen fühlen. In der Kritik stehen häufig auch Politiker. Unter den aktuellen Umständen Politik zu betreiben, ist der schwerste Job, den man sich vorstellen kann, schreibt unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz in seinem Kommentar: Wir Bürger müssen anerkennen, dass Politiker auch nur Menschen sind.

in seinem Kommentar: Wir Bürger müssen anerkennen, dass Politiker auch nur Menschen sind. Es wird sonnig am Wochenende, doch Picknicks im Parks sind derzeit nicht erlaubt. In den vergangenen Tagen gab es einige Verstöße in Augsburg gegen die Ausgangsbeschränkungen. Daher sperrt die Stadt nun einige Wiesen am Kuhsee und im Wittelsbacher Park.

gegen die Ausgangsbeschränkungen. Daher sperrt die Stadt nun einige Wiesen am Kuhsee und im Wittelsbacher Park. Mit Sperrungen beschäftigt sich der thailändische König Maha Vajiralongkorn , der sich aktuell in Bayern einquartiert hat, eher wenig. Wer braucht schon Parks, wenn er mit seiner Boeing über Deutschland spazieren fliegen kann?

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 79.696 Fälle, das sind 6174 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 20.237 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1741 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 155 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

