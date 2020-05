19:55 Uhr

Das Corona-Update vom 30. Mai

Von Matthias Stockinger

Das Pfingstwochenende ist da und mit ihm endet für viele Branchen die Pandemie-Pause. So erwacht vor allem der Tourismus aus dem verordneten Corona-Schlaf. Schlösser, Seilbahnen, Hotels und Gruppenreisen stehen Touristen nun wieder zur Verfügung. Wegen des bedeckten Himmels blieb der erwartete Ansturm in Südschwaben am Samstag aber zunächst aus.

Dabei sehnen sich vor allem die Hoteliers nach Gästen. Trotz Maskenpflicht und Frühstücksbüffet-Verbot versuchen sie, den Touristen so viel Urlaubsgefühle wie möglich zu vermitteln. Selbst ein renommiertes Hotel wie das Drei Mohren in Augsburg hatte in den letzten Wochen nur eine Auslastung von 20 Prozent. Das ist zu wenig, um wirtschaftlich zu arbeiten - und den Großteil der Arbeitnehmer zurück aus der Kurzarbeit zu holen. Unser Autor hat zusammengefasst, welche Einschränkungen gelten und worauf Augsburger Hoteliers hoffen.

Auch das Legoland Günzburg hat am Samstag wieder seine Pforten geöffnet. Der Hygiene-Plan wird dabei an allen Ecken sichtbar: Über 1000 Markierungen gibt es am Boden, die Kapazitätsgrenze wurde auf ein Viertel des Üblichen heruntergesetzt und in bestimmten Bereichen gilt eine Maskenpflicht. Unsere Reporterin hat sich umgesehen, wie der verspätete Saisonstart ablief.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 181.196 Fälle, das sind 738 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 46.854 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 45 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 712 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

