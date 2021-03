19:55 Uhr

Das Corona-Update vom 9. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Sehnen Sie sich auch nach einem Ortswechsel, nach Strand, Sonne und Meer - nach einer Urlaubsreise eben? So geht es laut einer aktuellen Studie der Reisemesse ITB vielen Menschen hierzulande. Das Ergebnis: Die Deutschen wollen reisen, allerdings schmieden laut der Reiseanalyse längst nicht alle konkrete Pläne.

Das ist wohl kein Wunder - schließlich ist die Verunsicherung groß, wie das Reisen 2021 überhaupt aussehen soll. Wer dennoch bereits mit der Urlaubsplanung starten will, sollte diesen Artikel meiner Kollegin Doris Wegner lesen. Die Reiseexpertin unserer Redaktion hat die aktuellen Storno-Bedingungen zahlreicher Veranstalter in Erfahrung gebracht. Zur Übersicht geht es hier entlang.

Einer, der sich allein von Amts wegen viele Gedanken um die bevorstehende Urlaubssaison macht, ist Tourismus-Staatssekretär Thomas Bareiß. Im Interview spricht er darüber, warum er sich bald Lockerungen vorstellen kann, und macht Hoffnung auf Urlaub im Sommer. Zu Privilegien für bereits gegen Corona Geimpfte hat er eine klare Haltung. Das ganze Gespräch finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit Tagen beschäftigt uns die Masken-Affäre innerhalb der Union. Nun droht der Skandal um die Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung auch einen zu beschädigen, der gar nicht involviert ist: CDU-Chef Armin Laschet. Er muss sie loswerden, die in Ungnade gefallenen Politiker aus den eigenen Reihen - und das zu einer Unzeit: Am Sonntag wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt. Grund genug, sich die Situation von Armin Laschet etwas genauer anzusehen. Lesen Sie hier die Analyse unseres Berlin-Korrespondenten Christian Grimm.

Eigentlich könnte das, was auf dem Papier steht, durchaus für Glücksgefühle in Teilen der Kulturbranche sorgen. Denn Bund und Länder haben vergangene Woche beschlossen, dass Theater ihren Spielbetrieb ab dem 22. März wieder aufnehmen dürfen, sofern die Inzidenz es zulässt. Doch so richtig glücklich ist André Bücker, Intendant des Augsburger Staatstheaters , nicht, wie mein Kollege Stefan Dosch erfahren hat. Er erklärt anhand des Augsburger Beispiels, wie unsicher die Öffnungsperspektiven in der Corona-Krise noch sind. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Hinzu kommt, dass die Entwicklung des Sieben-Tage-Inzidenzwerts in Augsburg aktuell nicht besonders erfreulich ist. Der Trend geht nach oben. Die Stadt Augsburg meldet aktuell einen Wert von 69,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aktuelle Entwicklung finden Sie immer hier in unserem News-Blog.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.509.445 Fälle, das sind 4252 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 448.006 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 776 mehr als am Vortag.

