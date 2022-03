Das Corona-Update vom 3. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Sie fahren (bald) in den Urlaub? Dann können Sie sich künftig über einfachere Corona-Regeln bei der Rückreise freuen. Denn: Wegen einer Änderung der bundesweiten Einreiseverordnung gilt momentan kein Land mehr als mit strengen Regeln belegtes Hochrisikogebiet. Es werden nun nur noch Staaten und Regionen als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen Virusvarianten mit "besorgniserregenderen Eigenschaften" grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Allerdings: Für Einreisen nach Deutschland gilt weiterhin die 3G-Regel. Alle Einzelheiten zur neuen Einreiseverordnung lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bremen ist Spitzenreiter beim Impfen. Es ist das erste Bundesland, das die 90-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen geknackt hat. Zum Vergleich: In Bayern haben sich gerade einmal 73,8 Prozent mindestens einmal impfen lassen. Wie langsam es auch in anderen Bundesländern vorangeht, erfahren Sie hier.

Lange sankt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz. Nun steigt sie wieder. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI ) liegt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 1174,1. Allerdings: Expertinnen und Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer an Corona-Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 15.264.297 Fälle verzeichnet, das sind 210.673 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.865.297 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 43.123 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 170.177.398 Impfungen verabreicht. 63479876 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62775453 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,5 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47529008 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

