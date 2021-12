Das Corona-Update vom 11. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

700 Menschen haben in Augsburg gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Auf Transparenten richteten sich die Demonstrierenden an diesem Wochenende vor allem gegen eine Impfpflicht. So sprach unter anderem ein Pfleger, der sich nicht impfen lassen wolle.

Bereits im Vorfeld hatte die Demo für Aufregung gesorgt, da sie eigentlich hätte auf dem Rathausplatz stattfinden sollen. Die Sicherheitsbehörden erwarteten zwischenzeitlich jedoch mehrere Tausend Teilnehmer und verlegten die Kundgebungen auf das Plärrergelände, wo auch unter diesen Umständen die Abstände eingehalten werden können. Angesichts dessen fiel die Demonstration letztlich klein aus.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auf den Intensivstationen zeigt sich die Pandemie von ihrer hässlichsten Seite. Zehntausende Menschen sind dort bereits gestorben. Max Kramer hat für uns die Augsburger Uniklinik besucht und in einer bewegenden Reportage aufgeschrieben, was er dort erlebt hat.

Für das Restaurant braucht man neben der Immunisierung keinen Test, beim Sport im Freien schon. Außerdem werden in den Stadien ausnahmslos alle Zuschauer verbannt. Man wird das Gefühl nicht los, dass der Sport in der Politik für Symbolmaßnahmen herhalten muss, kommentiert Tilmann Mehl.

Eine Oberstudienrätin, die sich weigerte, in der Schule eine Maske zu tragen, verliert wohl ihren Beamtenstatus. Die Landsbergerin erschien nicht mehr zur Arbeit, nachdem die Maskenpflicht eingeführt wurde. Wird das entsprechende Urteil rechtskräftig, verliert die 51-Jährige auch ihre Pensionsansprüche. Auf Youtube hatte sie erklärt, dass sie Maskentragen für gefährlich halte.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.477.217 Fälle verzeichnet, das sind 53.697 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.236.138 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 7248 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1.006 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 132.159.599 Impfungen verabreicht. 60.241.008 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.729.749 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent (Stand 10.12.2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

