Das Corona-Update vom 10. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gibt's bald die vierte Spritze? Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr voraussichtlich über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der Tagesordnung der Runde hervor. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne mit Auffrischungsimpfungen. In unserer Übersicht sehen Sie, wie schnell die Bundesrepublik beim Impfen vorankommt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Darf er, oder darf er nicht? Die Entscheidung, ob Novak Djokovic in der nächsten Woche tatsächlich an den Australian Open teilnehmen darf, zieht sich weiter hin. Nach Informationen der australischen Zeitung The Age wird Einwanderungsminister Alex Hawke nicht mehr heute darüber entscheiden, ob er von seinem persönlichen Recht Gebrauch macht, das Visum des serbischen Tennisstars doch wieder aufzuheben. Allerdings kann Hawke dies in den nächsten Tagen noch tun. Alle Neuigkeiten rund um den Fall Djokovic lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.535.691 Fälle verzeichnet, das sind 25.255 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.379.786 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5876 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 153.899.268 Impfungen verabreicht. 62.047.137 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 59.787.106 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 71,9 Prozent.

Die Debatte um eine Impfpflicht zieht sich womöglich bis Mai hin. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert eine schnellere Entscheidung.

Kommt die Corona-Impfpflicht erst im Frühjahr?

Der Gesundheitsminister riskiert mit seinen Aussagen über die Wirksamkeit von Tests bei der Omikron-Variante Verunsicherung. Im neuen Amt darf das nicht passieren.

Lauterbach muss seine Worte jetzt sorgfältiger wählen

Die Volksrepublik hat bisher eine radikale, aber erfolgreiche "Null-Covid-Strategie" gefahren. Mit der neuen Virusvariante aber könnte ein Wendepunkt erreicht werden.

Erste Omikron-Fälle: In China steigt die Nervosität