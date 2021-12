Das Corona-Update vom 19. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Am Wochenende sind Menschen in ganz Deutschland auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Auch in Bayern gab es viele Veranstaltungen. In Augsburg kamen bei einem Demonstrationszug gegen die Corona-Politik mit rund 2300 Menschen deutlich mehr Personen zusammen als erwartet. Welche Konsequenten jetzt zu erwarten sind, lesen Sie hier im Artikel unseres Autors Max Kramer.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

"Ich sehe einen Lockdown auf uns zukommen." Das sagt der Immunologe Carsten Watzl . In diesem Interview mit unserem Politikredakteur Michael Pohl erklärt der Experte, warum er mit großer Sorge auf die drohende Omikron-Welle blickt und warum er davon ausgeht, dass auch Geimpfte nicht sicher vor der Mutation sein werden.

Einige noch nicht Geimpfte warten aktuell auf einen neuen Corona-Impfstoff. Das Vakzin Nuvaxovid beruht auf anderen Technologien als die bisher verfügbaren Präparate. Seine Zulassung rückt nun einen Schritt näher. Mehr zu dem neuen Impfstoff und den nächsten Schritten bei der Zulassung lesen Sie hier.

Auch dieses Weihnachten feiern die Kirchen wieder mit besonderen Regeln. In vielen Pfarreien im Augsburger Land müssen sich Besucherinnen und Besucher für die Gottesdienste an Heilig Abend anmelden, nicht überall gilt 3G. Wie sich die Kirchen im Augsburger Land auf Heiligabend unter Corona-Bedingungen vorbereiten, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.793.536 Fälle verzeichnet, das sind 29.348 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.281.634 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4603 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 887 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 139.677.334 Impfungen verabreicht. 60.786.500 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.297.370 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,1 Prozent. (Stand: 17.12.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

