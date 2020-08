vor 58 Min.

Eine Million Euro für fünf Projekte

Diese Kommunen im Landkreis erhalten Förderungen

Bachhagel, Höchstädt, Lauingen, Lutzingen und Syrgenstein können sich auf zusammen 1,05 Millionen Euro freuen. Vom Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ 2020 profitieren diese Kommunen im Landkreis Dillingen, freuen sich auch die CSU-Abgeordneten Ulrich Lange ( Bundestag) und Georg Winter (Landtag) sowie Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag.

Das bayerische Städtebauförderungsprogramm ergänze wirkungsvoll die Bund-, Länder- und EU-Städtebauförderungsprogramme, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben der Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität werden mit dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ schwerpunktmäßig Maßnahmen zur Verbesserung der Generationengerechtigkeit und zur Integration aller Bevölkerungsgruppen gefördert. Im Landkreis Dillingen fördert der Freistaat Bayern in diesem Jahr fünf Projekte mit insgesamt 1,05 Millionen Euro, so Abgeordneter Winter:

360000 Euro, Interkommunales Bildungs- und Integrationszentrum (IBIS): Die ehemalige Mädchenschule wird zu einem Interkommunalen Integrations- und Bildungszentrum saniert und umgebaut. Das künftige Nutzungskonzept sieht eine bedarfsgerechte Neustrukturierung vorhandener und zusätzlicher Gemeinschaftseinrichtungen vor. Unter dem übergeordneten Thema „Integration“ konzentriert sich die konzeptionelle Ausrichtung auf die Schwerpunkte Senioren, Familien und Soziales, Flüchtlingsbetreuung, bürgerschaftliches Engagement, Vereine und Musik. Damit stellt diese öffentliche Einrichtung künftig eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürger dar und verdichtet das Netzwerk im sozialen und kulturellen Gefüge.

60000 Euro: Das bisherige Vereinsheim wurde grundlegend saniert und zu einem „Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrum“ (IBL) umgebaut. Hierzu wurde von engagierten Bürgern ein Trägerverein gegründet, der das Projekt in der Bauphase koordinierte und auch künftig betreuen wird. Das Zentrum bietet eine Plattform für ein vielfältiges bürgerschaftliches Engagement. Alle Vereine und Bürger haben die Möglichkeit, ihren Aktivitäten nachzukommen und ein breit gefächertes kulturelles Programm mit lokaler und überregionaler Bedeutung anzubieten.

360000 Euro, unter anderem für das Büro „Soziale Stadt“, heuer insbesondere, um Coronahilfe zu leisten.

60000 Euro: Mit den Mitteln könnte der Platz bei der Kirche und vor dem Gemeindehaus gefördert werden.

210000 Euro: Nach der Neugestaltung des Jugendtreffs, früher Bauhof, stehen noch Mittel für die Umgestaltung der Schulstraße bereit.

Mehring sagt: „Von einer Fördersumme von sechs Millionen Euro für 27 Kommunen in Schwaben entfallen allein 1,05 Millionen Euro auf den Dillinger Landkreis.“ Mit diesen Geldern könne nun in die Orts- und Stadtzentren investiert werden, „um unsere Heimat noch lebenswerter zu gestalten und Wohnräume für alle Generationen zu schaffen.“ (pm, gush)

Themen folgen