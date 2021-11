Die B16-Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth wird gesperrt

An der B16-Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth wird weitergebaut. Nun wird der Abschnitt für etwa zwei Wochen gesperrt. Wie die Umfahrung geplant ist.

Die Bauarbeiten an der B16 bei Gundelfingen schreiten weiter voran. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach nun in einer Pressemitteilung ankündigt, müssen für die weiteren Arbeiten nun die B16 an der Anschlussstelle Gundelfingen und Peterswörth sowie die Kreisstraßen DLG12 und 17 im Anschlussstellenbereich ab Donnerstag, 11. November, für den Verkehr für rund zwei Wochen gesperrt werden.

B16 Gundelfingen: Straßenbelag wird erneuert

Momentan wird die Anschlussstelle ausgebaut. Damit soll der Abschnitt sicherer werden. Die Brücke über die B16, der neue Kreisverkehr sowie die Rampenaufschüttungen sind bereits fertig. Nun ist mit der Anschlussstelle die nächste Bauphase begonnen. Die Auf- und Abfahrtsrampen werden dabei an die B16 angebaut, und gleichzeitig wird der vorhandene Straßenbelag im Bereich der Anschlussstelle auf einer Länge von rund 800 Metern erneuert.

Umleitung über den Kreisverkehr Richtung Auwaldsee

Der Umleitungsverkehr wird in Fahrtrichtung Günzburg über die Anschlussstelle Dillingen West, den Kreisverkehr Mausefalle, die DLG24 über Weisingen, Aislingen, Gundremmingen, Offingen nach Günzburg geführt. Der Kreisel am Auwaldsee ist seit Mittwoch wieder befahrbar. Dieser war, wie weitere Straßen in und um Lauingen, längere Zeit nicht befahrbar. Der Verkehr in Fahrtrichtung Donauwörth wird ab Günzburg Richtung Niederstotzingen, Sontheim und Gundelfingen umgeleitet. (dz/pm)

