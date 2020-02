Johannes Strasser wird 75: Ein Kämpfer für erneuerbare Energien

Plus Der ehemalige Landtagsabgeordnete Johannes Strasser aus Gundelfingen feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Sein Leben war und ist ereignisreich.

Einst war er der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Bayerns. Mittlerweile hat sich Johannes Strasser von seinen politischen Ämtern zurückgezogen. Zur Ruhe gesetzt hat er sich aber noch längst nicht. Am Mittwoch feiert der Gundelfinger seinen 75. Geburtstag.

So bewegt war das Leben von Ex-MdL Johannes Strasser

Zu seinem Jubiläum hat Strasser die vergangenen Jahrzehnte noch einmal Revue passieren lassen. „Da wird man emotional“, sagt er. Sein Leben war und ist ereignisreich. Drei Jahre lang, von 1969 bis 1972, unterrichtete der gebürtige Tapfheimer nach seinem Studium an den Volksschulen Höchstädt und Bissingen. Im Jahr 1972, mit 27 Jahren, begann Strassers politische Karriere, als er Bürgermeister von Tapfheim wurde. 1986 zog er für die SPD in den Bayerischen Landtag ein, wo er bis 2003 Abgeordneter war und unter anderem das Amt des finanzpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion bekleidete. Von 1978 bis ins Jahr 2000 saß Strasser im Kreistag des Landkreises Donau-Ries, von 2002 bis 2008 dann im Dillinger Kreistag. Nach seiner politischen Karriere widmete er sich der Wissenschaft, schrieb seine Doktorarbeit an der Universität Augsburg zum Thema „Schwachstellen der Politik“. 2004 bis 2007 hatte er Lehraufträge an der Universität der Bundeswehr München und der Universität Augsburg.

Diverse Projekte in der Region verwirklicht

Seit Beendigung der Dozententätigkeit ist er im Bereich der erneuerbaren Energien tätig, betreibt ein eigenes Büro in Gundelfingen und ist deutschlandweit als Unternehmensberater unterwegs. In der Region hat er diverse Projekte initiiert, unter anderem den Solarpark Bachhagel. „Wir können nicht nur sagen, dass wir keine Atomkraft wollen, wir brauchen Alternativen“, sagt Strasser, der von einer „Verantwortung in der Gesellschaft“ spricht. Neben diesem Engagement mussten sich Strasser und seine Frau zuletzt wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten – beide wurden freigesprochen.

Zu Strassers 75. Geburtstag gratuliert nun auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. „Ihr Lebenslauf ist gekennzeichnet von einem äußerst vielseitigen und hohen Engagement“, so der Minister in seinem Glückwunschbrief. „Nicht zu fordern, sondern sich für die Gemeinschaft zu engagieren“, sei Strassers Lebensmotto. Zudem sei Strasser schon in jungen Jahren ehrenamtlich tätig gewesen. Bereits von 1964 bis 1968 stand er an der Spitze der Katholischen Landjugendbewegung in Tapfheim und im Landkreis Dillingen und organisierte jahrelang den internationalen Jugendaustausch mit Frankreich. Anschließend war er viele Jahre als Organist und als Dirigent eines Kinderchors und eines Gesangvereins aktiv. „Daneben brachten Sie sich als Vizepräsident beim Bayerischen Turnbezirk und als Bezirksvorsitzender des Turnbezirks Schwaben ein und haben über 25 Jahre freiwilligen Feuerwehrdienst geleistet“, zählt Herrmann auf. Seinem Motto sei Strasser mehr als gerecht geworden und deshalb mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt worden, neben dem Bundesverdienstkreuz mit dem Bayerischen Verdienstorden und der Bayerischen Verfassungsmedaille.

Er will nur gesund bleiben

Ans Aufhören denkt der nun 75-Jährige noch nicht. „Ich bin dankbar, wenn mir Gott die Gesundheit gibt, um das alles machen zu können“, sagt er. Zum Geburtstag wünsche er sich deshalb nur, dass er gesund bleibt und weiter aktiv mitgestalten kann. Feiern will er ganz bescheiden – im Kreise von Familie und Freunden. (dz, ands, pm)

