Pendlerverkehr: Brauchen wir wirklich mehr Straßen?

Die Straßen werden immer voller, die Anzahl der Pendler nimmt immer mehr zu. Doch was ist die Lösung?

Es ist unglaublich, wie viel auf unseren Straßen los ist. Es scheint, als würden sie nie reichen. Wir brauchen mehr, etwa um Orte herum, und wir brauchen breitere. Und zwar vor allem, weil wir beruflich viel unterwegs sind. Fast 17000 Menschen verlassen werktags den Kreis Dillingen auf dem Weg zur Arbeit, etwa 9000 fahren jeden Tag hinein, weil sie hier einen Job haben – die meisten vermutlich mit dem eigenen Auto. Wer zu den Stoßzeiten, etwa um 7 Uhr morgens oder nach 16 Uhr beispielsweise zwischen Dillingen, Wertingen, Meitingen und Augsburg unterwegs ist, weiß, wie oft es dort einen Stau gibt. Aber ist der Ruf nach immer mehr, nach immer breiteren Straßen nicht völlig falsch?

Bahnhof für Orte überlebenswichtig

Vor dem Zweiten Weltkrieg war ein Bahnhof für jeden Ort überlebenswichtig. Vor allem die Züge brachten und holten Arbeitskräfte, Reisende und Waren. Wer keinen Bahnhof hatte, war davon abgeschnitten. Nach dem Krieg wurden immer mehr Strecken stillgelegt. Neu gebaut wurden und werden vor allem ICE-Trassen. Die Züge, die dort unterwegs sind, erreichen aber nur die großen Städte – und die auch nicht immer alle.

Also fahren wir ein Auto. So weit, wie es die Umwelt-Plakette erlaubt. So weit, wie der Strom im E-Auto eben reicht, bis endlich wieder eine Stromtankstelle auftaucht. Und stellen unsere Fahrzeuge dann acht, neun oder noch mehr Stunden bis zum Feierabend auf einem riesengroßen Parkplatz ab. Was, wenn es viel mehr Zugstrecken und viel mehr Züge gäbe? Was, wenn man zu jeder halben Stunde von Wertingen nach Meitingen, von Dillingen nach Heidenheim käme?

Schienen zwischen Donau- und Zusamtal?

Völlig verrückt der Gedanke, dass das Donau- und das Zusamtal mal über Schienen miteinander verbunden wären. Ja, es stimmt, der öffentliche Personennahverkehr rechnet sich im ländlichen Raum selten. Und niemand will noch mehr Flächen für Schienen, Weichen und Bahnhalte verbrauchen, als ohnehin für die Straßen benötigt werden. Und Bahnfahren kann Pendler genauso nerven wie ein Stau.

Erst Bienen, dann Züge retten

Immerhin, vielen jungen Menschen ist ein Auto gar nicht mehr wichtig, immer weniger machen den Führerschein, und in den Großstädten sind die Privatfahrzeuge dank des öffentlichen Nahverkehrs auch kein Muss mehr. Das ist schon was. Jetzt werden erst mal die bayerischen Bienen gerettet. Und eines Tages dann vielleicht die Züge.

Lesen Sie auch:

Zählen Sie dazu? (Plus): Immer mehr Menschen pendeln – aber wohin?

Kennen Sie das Problem? Schon das Einsteigen in den Zug wird für viele Menschen zum Problem

Themen Folgen