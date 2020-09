vor 20 Min.

SPD konzentriert sich auf die Bundestagswahl

Der Unterbezirk Dillingen hakt Kommunalwahl ab und begrüßt die erneute Kandidatur des Alerheimers Christoph Schmid

Wegen Corona traf sich der Vorstand des SPD-Unterbezirks Dillingen erst jetzt nach der Kommunalwahl im März wieder. Vorsitzender Dietmar Bulling freute sich, nach dem notgedrungenen Lockdown die politische Arbeit auf Landkreisebene wieder aufnehmen zu können.

Im Namen des Vorstands gratulierte Bulling Mirjam Steiner und Thomas Reicherzer zu ihrem Wahlsieg bei der Bürgermeisterwahl in Syrgenstein beziehungsweise in Wittislingen sowie Roman Schnalzger zu seiner Wahl als Zweiter Bürgermeister in Gundelfingen. Das Ergebnis der Kreistagswahl habe der bayernweiten Stimmungslage entsprochen, mit Hans-Jürgen Weigl, Wolfgang Schenk, Siegfried Wölz und Reinhold Sing hätten aber auch nicht ersetzbare Stimmenträger gefehlt, weshalb sich die Anzahl der SPD-Kreisräte leider auf sechs reduziert habe.

Nach dem halbjährigen Abstand zur Kommunalwahl bestand laut Pressemitteilung kein Interesse, sich näher mit der Wahlanalyse zu befassen, zumal in einem Jahr die Bundestagswahl ansteht. Allseits wurde begrüßt, dass mit einer in der SPD nicht immer üblichen Einigkeit Olaf Scholz als Bundeskanzlerkandidat ins Rennen gehen soll. Dieser habe sich in seiner besonnenen, aber auch entschiedenen Art als Bundesfinanzminister in der Corona-Krise bewährt und sich dafür starkgemacht, die bedauerlichen Folgen des wirtschaftlichen Lockdowns in den Griff zu bekommen und Arbeitsplätze zu sichern.

Bulling unterrichtete den Vorstand laut Pressemitteilung auch über die von ihm bereits geführten Gespräche mit Christoph Schmid aus dem Donau-Ries, der bereits 2017 für den Wahlkreis Donau-Ries/Dillingen zum Bundestag kandidiert hatte und sich erneut zur Wahl stellen möchte. Dessen erneute Kandidatur wurde einstimmig begrüßt in der Erwartung, dass Christoph Schmid aufgrund seiner guten Vernetzung im Bezirks- wie auch Landesvorstand eine gute Chance auf eine aussichtsreiche Platzierung auf der Landesliste erhalten kann. (pm)

Themen folgen