Schwaben als Heimat erlebbar machen

Der Wertinger Johann Popp sitzt seit fünf Jahren für die CSU im Bezirkstag. Er hält den Bezirk für eine wichtige dritte kommunalpolitische Ebene, die für die Identität Schwabens entscheidend ist.

Von Hertha Stauch

Seit fünf Jahren gehört Dr. Johann Popp dem schwäbischen Bezirkstag an, und er hat in dieser Zeit gelernt, dessen Arbeit zu schätzen. Zu Unrecht stünde die Bezirkstagswahl im Schatten der Landtagswahl – beide am 14. Oktober. Dabei gehe es um nichts Geringeres als um die Identität Schwabens. „Schwaben als Heimat erlebbar machen“ – das sieht der erfahrene Wertinger CSU-Kommunalpolitiker Popp als Sinn und Hauptaufgabe des Bezirkstages an, der alle fünf Jahre gewählt und neu besetzt wird. Über 13 Stimmkreise verfügt Schwaben – Popp ist Direktkandidat der CSU für den Stimmkreis Augsburg Land-Nord/Dillingen. Derzeit besetzen die Christsozialen alle 13 Direktmandate, als Listenkandidaten sind vier SPD-, drei Freie Wähler und zwei Grüne vertreten, zusätzlich Mitglieder von Bayernpartei, ÖDP, FDP, Linken und Piraten.

Einfluss über die Fraktion

Popp winkt allerdings beim Thema Parteipolitik ab: „Im Bezirk gibt es sachbezogene Arbeit mit Wertschätzung über die Fraktionen hinaus.“ Fünfmal im Jahr tagt der Bezirkstag, der Bezirksausschuss, in dem Popp vertreten ist, achtmal jährlich. Popp ist viel unterwegs – die Tagungsstätten sind über ganz Schwaben verteilt. Wichtig seien auch die Fraktionssitzungen, die zehnmal pro Jahr stattfinden. „Wenn man Einfluss haben will, dann geht das über die Fraktionen“, sagt Popp. Und in der Bezirksarbeit könne man sich durchaus mit Erfolg einbringen. So habe er zusammen mit Peter Schiele vom Donau-Ries-Kreis in dieser Periode einen Antrag zur Verbesserung der Richtlinien für Integrationsfirmen eingebracht, der schon Wirkung zeige. Die Förderung von integrativen Firmen wie dem CAP-Markt in Lauingen oder dem Cafésito in Dillingen wurde um 15 Prozent erhöht.

Popp bedauert ein bisschen, dass die Arbeit des Bezirks in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird – Pressevertreter oder Besucher würde es in den Bezirkstagssitzungen leider nicht geben. Vor mehr als zehn Jahren waren die Bezirkstage, die es nur in Bayern gibt, und die Arbeit des Bezirks als dritte kommunale Ebene neben Kommunen und Landkreisen in die Diskussion geraten. „Der Bezirk ist sinnvoll und notwendig. Gäbe es ihn nicht, wäre vieles verloren“, sagt Popp.



1,8 Millionen Einwohner hat Schwaben – entsprechend schlage sich das Aufgabengebiet des Bezirks in seinem 820 Millionen Euro umfassenden Haushalt jährlich nieder. 96 Prozent des Haushalts sind für soziale Belange bestimmt, der Rest wird für die Kultur ausgegeben. Zum Sozialbereich gehört der Unterhalt der Bezirkskliniken, die – rechtlich selbstständig – wie ein Kommunalunternehmen mit 4250 Beschäftigten geführt werden. Für das Unternehmen der Kliniken gibt es einen Verwaltungsrat, dem Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert vorsteht und dessen stellvertretender Vorsitzender Johann Popp seit 2013 ist. Popp, von Beruf Direktor des Amtsgerichts Dillingen und Betreuungsrichter, sah hierin seine Motivation für das Engagement im Bezirk: „Hier kann ich meine Erfahrungen einbringen.“

Identifikation mit dem Staatswesen

Auch in der CSU des Bezirkstags hat Popp ein gewichtiges Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender inne. Der Bezirksrat nutzt seine kommunalpolitische Vernetzung: „In der Arbeit auf drei kommunalen Ebenen ergänzt sich vieles.“ Popp ist Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat Wertingen und ebenso im Kreistag Dillingen – er gilt als kommunalpolitisches Schwergewicht, dessen Erfahrung nicht nur in der eigenen Partei geschätzt wird.

Bayern und die CSU, ein derzeit viel diskutiertes Thema, ist dem Wertinger Konservativen einen Appell wert. Vieles werde nur schlechtgemacht, bedauert Popp. „Wenn Bayern so gut dasteht, dann hat das vielleicht auch etwas mit der CSU zu tun“, verteidigt Popp seine Partei, „das Gewicht Bayerns hat die CSU in der Bundesregierung immer gut gewahrt.“ Es gehe um die Identifikation mit dem Staatswesen auf allen Ebenen und – in Schwaben um die schwäbische Identität, Geschichte und Kultur, derer sich der Bezirk annimmt. „Die Identität von Bayerisch-Schwaben, darum kümmert sich sonst niemand in dem Ausmaß wie der Bezirk.“

