Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Beim Abbiegen stößt eine junge Frau mit ihrem Auto mit dem 71-Jährigen zusammen. Gegen sie ermittelt nun die Polizei.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr, als eine 20-jährige Frau aus Dillingen mit ihrem Pkw auf der Großen Allee in Fahrtrichtung Lauingen fuhr. Ein 71-jähriger Mann aus Thannhausen fuhr mit seinem Kraftrad hinter dem Auto der Frau. Diese wollte auf Höhe eines großen Supermarktes nach rechts in die Zufahrt des dortigen Parkplatzes abbiegen. Der Motorradfahrer ging vermutlich irrtümlich davon aus, dass die Frau nach links abbiegen würde und wollte rechts am Pkw vorbeifahren. Als der Pkw plötzlich nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Mann muss aus Dillingen mit dem Hubschrauber abtransportiert werden

Der 71-jährige zog sich bei dem Unfall eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Er musste mittels Hubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)