Alkoholisierte Radler an Vatertag: Ermittlungen im Kreis Dillingen

Die Dillinger Polizei meldet Unfälle, die sich aufgrund von Alkohol ereignet haben. Sogar ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

An Vatertag ereignete sich in Finningen ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann war alkoholisiert. Gegen 14.15 Uhr befuhr der 58-Jährige mit einer Gruppe weiterer Fahrradfahrer einen Kiesweg nördlich von Unterfinningen. Etwa einen halben Kilometer vor dem Ortseingang verlor er auf einem abschüssigen Streckenabschnitt die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach rechts in einen Grünstreifen ab. Er stürzte alleinbeteiligt von seinem Pedelec und zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von zirka 500 Euro. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 0,7 Promille ergab, musste sich der 58-Jährige auf staatsanwaltschaftliche Anordnung einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 58-Jährigen nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schwere Verletzungen nach Sturz

Ein weiterer Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer ereignete sich in Wertingen. Der Mann zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mountainbike-Fahrer die Straße „Am Eisenbach“ in Richtung Reutenhof.

Auf der abschüssigen Fahrbahn kam er in einer starken Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Er fiel danach eine Böschung hinab und blieb schwerverletzt am Boden liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Weil alle Anzeichen auf eine vorhergehende Alkoholaufnahme hindeuteten, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Polizeistation Wertingen ermittelt gegen den 46-Jährigen nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)