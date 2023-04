CSU-Chef Söder spielt Freien Wählern in die Karten

Plus Markus Söder wollte dem CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll in Finningen offensichtlich Schützenhilfe geben. Mit seiner Absage geht der Schuss nach hinten los.

Was ist das für ein Theater, das die CSU in Finningen veranstaltet! Zunächst sollte Finanzminister Albert Füracker im Jahr 2020 beim Jubiläum der Oberfinninger Hubertus-Schützen sprechen. Das Schützenfest wurde aber wegen Corona auf den Juni 2023 verschoben. Als es um die Nominierung eines Festredners ging, kamen die Christsozialen bei der Neuauflage aber nicht in die Puschen. Weil die Rednersuche den Schützen offensichtlich zu lange dauerte und die Freien Wähler davon Wind bekamen, fädelte deren Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring den Auftritt des bayerischen Wirtschaftsministers und FW-Vorsitzenden Hubert Aiwanger ein.

Schützenhilfe für den CSU-Kandidaten Knoll war beabsichtigt

Die weitere Geschichte dürfte sich so abgespielt haben: Vermutlich wollte die CSU ihrem Regierungspartner Freie Wähler bei dem großen Schützenfest das Feld vor der Landtagswahl nicht allein überlassen. Zumal CSU-Bewerber Manuel Knoll und FW-Kandidat Fabian Mehring beim Rennen um das Direktmandat in der Region die größten Chancen zugesprochen werden. Und so kündigte sich CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder, der dem Vernehmen nach zuerst abgesagt hatte, doch in Finningen an, um seinem jungen Parteikollegen Schützenhilfe zu geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

