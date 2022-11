Im Kreis Dillingen wird dringend Wohnraum für Flüchtlinge gesucht

Das Landratsamt Dillingen schreibt von einer "sich zuspitzenden Situation". Müssen Sporthallen wieder belegt werden?

Die sich momentan weiter zuspitzende Situation im Hinblick auf die Unterbringung von Asylbewerbern und ukrainischen Kriegsflüchtlingen war Thema der Bürgermeisterdienstbesprechung vergangene Woche im Landratsamt Dillingen. Laut Pressemitteilung stellt sich der Sachstand bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen im Kreis Dillingen aktuell wie folgt dar: In den kommenden Monaten ist bundesweit mit einem verstärkten Zuzug von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen, aufgrund verschiedener Fluchtfaktoren. Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel muss der Freistaat Bayern 15,6 Prozent aller in der Bundesrepublik ankommenden Asylbewerber unterbringen. Innerhalb des Freistaats entfallen davon auf den Regierungsbezirk Schwaben 14,4 Prozent und davon wiederum 5,1 Prozent auf den Landkreis Dillingen.

In Zusamaltheim, Lauingen, Dillingen, Wertingen und Höchstädt

Die Regierung von Schwaben betreibt aktuell in Zusamaltheim, Lauingen, Dillingen, Wertingen und Höchstädt Gemeinschaftsunterkünfte, in denen momentan 159 Asylbewerber und -bewerberinnen untergebracht sind. Daneben unterhält sie Übergangswohnheime in Wertingen und Binswangen für Personen, die nicht dem Asylverfahren unterliegen.

Das Landratsamt hat 70 dezentrale Unterkünfte angemietet, die sich über das ganze Landkreisgebiet verteilen und in denen 680 Personen (davon 217 aus der Ukraine) wohnen. Freie Plätze sind noch 60 vorhanden. Diese freie Platzkapazität wird jedoch kurz- und mittelfristig signifikant sinken, da im Rahmen des sogenannten Bayernausgleichs ukrainische Kriegsflüchtlinge und daneben weitere Asylbewerber dem Landratsamt zur Unterbringung zugewiesen werden, teilt das Landratsamt mit. In fast allen Kommunen gebe es entweder eine Gemeinschaftsunterkunft oder dezentrale Unterkünfte. Und: Gleichwohl sei die Anmietung weiterer dezentraler Unterkünfte notwendig, was sich allerdings zunehmend schwierig gestalte. Landrat Markus Müller sagt dazu: "Sollte die Anmietung weiterer dezentraler Unterkünfte nicht genügen, bleibt als Ultima Ratio nur die Belegung von Sporthallen."

Landrat Markus Müller ist besorgt

Er zeigt sich besorgt über die aktuelle Entwicklung und das in absehbarer Zeit sich noch weiter verschärfende Krisenszenario bei der Flüchtlingsunterbringung. Deshalb warb er bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern dafür, alle nur denkbaren Unterbringungsmöglichkeiten, seien es Aufstellflächen für Wohncontainer oder leer stehende Bestandsimmobilien, schnellstmöglich zu eruieren und dem Landratsamt zu melden.

In diesem Zusammenhang bittet der Landrat auch alle Privatpersonen, leer stehenden Wohnraum dem Landratsamt zur längerfristigen Anmietung durch den Freistaat Bayern anzubieten. Aufgrund der gegenüber sonstigen Mietverhältnissen größeren Belegungsdichte der Mietobjekte ist grundsätzlich ein Zuschlag zur ortsüblichen Miete als Kompensation für die verstärkte Abnutzung möglich. Interessenten können ihre Angebote an die E-Mail-Adresse asyl-unterbringung@landratsamt.dillingen.de senden oder auf der Homepage des Landkreises mittels Kontaktformular übermitteln. Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger bei Angeboten bezüglich Wohnraum auch gerne telefonisch unter 09071/77062-152 an das Team Asyl und Integration wenden. (AZ)

