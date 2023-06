Gefährliches Überholmanöver auf B 16: Polizei sucht Fahrer und Zeugen

Ein Autofahrer hat auf B 16 bei Schwenningen immer wieder Wagen einer Kolonne hinter einem Lkw überholt. Nur eine Vollbremsung eines anderen Autos verhinderte einen Unfall.

Ein Autofahrer hat am Montag gegen 20.55 Uhr auf der B 16 von Tapfheim in Richtung Höchstädt mehrmals gefährliche Überholmanöver gestartet - bis es schließlich schiefgegangen ist. Mehrere Autos befanden sich der Polizei zufolge in einer Kolonne hinter einem Lastwagen. Am Ende der Kolonne setzte plötzlich der Fahrer eines schwarzen Opel Astras innerhalb der Ortschaft zum Überholen an und scherte knapp vor einer Verkehrsinsel wieder ein. Kurz nach dem Ortsschild von Tapfheim setzte der Fahrer erneut zum Überholen an, um einen weiteren Pkw und den Lkw zu überholen.

Fahrer überholt auf B 16 bei Schwenningen: Vollbremsung verhindert Unfall

Aufgrund der Kurvenlage und den Bewuchs war es für den Fahrer jedoch nicht möglich, den Gegenverkehr einzusehen. Ein entgegenkommender Fahrer eines Mercedes-Kleinwagens musste daraufhin eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu verhindern. Durch die nachfolgenden Zeugen konnte das Kennzeichen des Opels abgelesen werden. Dieser entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dillingen.

Die Polizei konnte ein 22-Jähriger aus den nördlichen Landkreis Dillingen als Fahrer ermittelt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen des Überholmanövers, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Mercedes, sich unter Telefon: 09071/560 zu melden. (AZ)