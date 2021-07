Zurückstecken ist für Gundelfingens Weichler kein Thema

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Die Rolle hat sich verändert, seine Einstellung nicht. Am Mittwochabend ist der Verteidiger mit dem FC Gundelfingen schon wieder gefordert, denn da wartet die Aufgabe FC Deisenhofen.

Für den Bayernliga-Aufsteiger FC Gundelfingen geht es Schlag auf Schlag. Kaum haben die Grün-Weißen ihr erstes Punktspiel nach neunmonatiger Pause absolviert, wartet schon die nächste Aufgabe. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) gastieren die Grün-Weißen beim FC Deisenhofen.