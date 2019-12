Futsal: Jetzt starten die Titelkämpfe im Landkreis Dillingen

Plus Die Landkreismeisterschaft 2020 startet am Freitag in Syrgenstein und endet noch 2019. Der Meister darf nicht direkt zur „Schwäbischen“.

Genau zwei Wochen früher als von früher gewohnt wird der Hallenfußball-Raiffeisencup ausgespielt. Was allerdings einen markanten Unterschied macht: Der Futsal-Landkreismeister 2020 steht noch im Jahr 2019 fest. Statt Ende Dezember und Anfang Januar spielen 29 Mannschaften erstmals im Advent vier Hauptrunden um den Einzug ins Finalturnier, das am Sonntag, 29. Dezember, in Wertingen ausgetragen wird.

Der Grund: Die neue Futsal-Struktur im Bezirk ist drei- statt bislang zweistufig. Neu zwischen die Landkreis- und Bezirksebene wurde eine Meisterschaft des Fußball-Kreises Donau (Landkreise Dillingen, Günzburg, Donau-Ries) installiert. Hier spielen die jeweils beiden besten der drei Landkreise mit – plus zwei weitere Teams des Gastgeber-Landkreises.

Durch die neue Struktur entfällt also die automatische Qualifikation des Landkreis-Meisters für die Bezirksmeisterschaft. Dafür dürfen diesmal gleich die vier besten Vereine der Raiffeisencup-Endrunde zur Meisterschaft des Fußball-Kreises Donau, weil die Titelkämpfe im Landkreis Dillingen stattfinden (Wertingen; Sonntag, 5. Januar). Der Gastgeber – es wird künftig jedes Jahr zwischen den drei Landkreisen durchgewechselt – erhält zwei zusätzliche, als vier Startplätze. Kurz gesagt: Alle Halbfinalisten des Raiffeisencup-Endturniers am 29. Dezember reisen am 5. Januar 2020 wieder in die Wertinger Stadthalle an. Von dort geht es dann für den Meister und Vizemeister zum schwäbischen Finalturnier nach Günzburg (11. Januar 2020).

Landkreis-Meisterschaft (Raiffeisencup)

Für das Dillinger Landkreis-Finale um den Raiffeisencup 2020 in Wertingen (Sonntag, 29. Dezember 2019) sind die beiden Tagessieger jeder der vier Hauptrunden qualifiziert ( Syrgenstein, Höchstädt, Gundelfingen, Buttenwiesen). Die Vorweihnachtszeit findet für die lokalen Kicker also nicht nur bei Glühwein auf einem der Weihnachtsmärkte statt, sondern auch in der Sporthalle. Gespielt wird beim 38. Raiffeisencup nach Futsal-Regeln. Turnierchef ist Spielleiter Franz Bohmann, Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Leo Schrell. Von den 29 Teams kämpfen nur 28 ums Weiterkommen, da der TSV Wertingen II beim Turnier in Gundelfingen außer Konkurrenz spielt.

Als Titelverteidiger geht die SSV Dillingen ins Rennen, der in der Vorsaison mit dem dritten Turniersieg in Folge ein Hattrick gelang. Der SSV Steinheim hat seine Mannschaft kurzfristig von der zweiten Hauptrunde in Höchstädt zurückgezogen. Franz Bohmann musste deshalb den Spielplan entsprechend anpassen.

Beim Finale in Wertingen können auch die Zuschauer gewinnen: Der Titelsponsor verlost drei iPads unter allen Fans. Für die Vereine hat das Kreditinstitut folgende Zuwendungen ausgelobt: Bälle in der Vorrunde für die Sieger der Halbfinalspiele, je 50 Euro für Platz fünf bis acht der Endrunde, je 100 Euro für die Halbfinal-Verlierer; 200 Euro für den Verlierer des Endspiels und 300 Euro für den neuen Landkreis-Meister.

mit schon neun Raiffeisencup-Titeln ist die SSV Dillingen, gefolgt von der SSV Höchstädt (6), dem FC Gundelfingen II (5), TSV Wertingen (4) und BC Schretzheim.

wird Futsal gespielt. Auf kleine Tore also, ohne Rund-um-Bande und mit dem sprungreduzierten Ball.

stellten seit 1983 schon Endrunden-Teilnehmer. Am häufigsten schafften der FC Lauingen (22) und der TSV Wertingen (22) den Sprung ins Finalturnier. Es folgten Dillingen (21) und die SSV Höchstädt (19).

kamen in 37 Jahren zum Raiffeisen-Cup.

Fußballkreis-Meisterschaft

Die Kreis-Donau-Meisterschaft findet am Sonntag, 5. Januar, in der Stadthalle Wertingen statt. Das Teilnehmerfeld rekrutiert sich dabei aus vier Teams des Landkreises Dillingen sowie je zwei der Landkreise Günzburg und Donau-Ries. Der Donau-Meister und sein „Vize“ fahren am 11. Januar zur schwäbischen Meisterschaft nach Günzburg. Für alle Fußball-Kreise sind je Endturnier nachfolgende Preisgelder festgelegt: Sieger: 300 Euro; Vizemeister: 200 Euro, Dritter: 100 Euro, Vierter: 100 Euro.

Schwäbische Meisterschaft

Das Bezirksendturnier 2020 steigt am Samstag, 11. Januar, in der Günzburger Rebayhalle. Titelverteidiger FC Gundelfingen und dessen Vorjahres-Endspielgegner TSV Meitingen sind bereits dafür qualifiziert. Hinzu kommen die Meister und Vizemeister aus den Titelkämpfen der Fußball-Kreise Donau, Augsburg und Allgäu. Der schwäbische Meister darf zur „Bayerischen“.

