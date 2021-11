Die Nervosität ist unbegründet

Gundelfingens Damen kämpfen auch in Unterzahl überragend

Die BOL-Handballerinnen des TV Gundelfingen bleiben ohne Punktverlust Co-Tabellenführer neben Haunstetten III. Dem Team um Trainer Tobias Späth gelang am Wochenende ein 29:21-Erfolg bei Angstgegner TSV Göggingen.

In den vergangenen Jahren hatte man sich gegen Göggingen immer schwergetan, so war die Stimmung beim TVG auch entsprechend angespannt. Die Nervosität übertrug sich zunächst auf das Spielfeld, was in einem Zwei-Tore-Rückstand gipfelte. Doch nun waren Kampf- und Teamgeist geweckt: Gundelfingen glich nicht nur aus, es zog sogar auf 4:11 davon. Das Tempo blieb hoch, zur Halbzeit stand es 7:12.

Es warteten spannende zweite 30 Minuten auf die mitgereisten Fans und auch auf die Spielerinnen aus Haunstetten, die zur Beobachtung in die Halle gekommen waren. Die gute Abwehrarbeit der Gastgeberinnen konnte einen weiteren Gundelfinger Lauf allerdings nicht stoppen. So wurde der Abstand ausgebaut. In der 40. Minute, beim Stand von 12:19, hatte der TVG binnen zehn Sekunden nur noch vier Spielerinnen auf dem Feld. Aber die Heimfans wurden enttäuscht, Göggingen nutzte die doppelte Überzahl nicht, sondern verrannte sich ein ums andere Mal in den stark kämpfenden vier Gundelfingerinnen. Das TSV-Powerplay verpuffte torlos.

Nach 60 Minuten stand ein 21:29 auf der Anzeigetafel. Ganz zufrieden waren die TVG-Spielerinnen allerdings nicht mit sich, und noch auf dem Spielfeld wurde die gezeigte Leistung selbstkritisch beurteilt und gute Vorsätze für den kommenden Schlagabtausch mit dem Lokalrivalen TSV Wertingen gefasst. Cindy Schreitt stellte mit zehn Toren ihren Trefferrekord auf. Nicole Kerler und Marie Hopf hatten nach ihrem Engagement bei den ebenfalls erfolgreichen Damen II noch den Weg nach Göggingen auf sich genommen.

Spielfilm: 4:4, 4:10, 7:12 – 14:21, 19:27, 21:29

TVG-Frauen: Hassel; Hopf (4 Tore), Kerler (3), E. Gerstmayr (2), K. Gerstmayr (7), Schreitt (10), Haselmeier (7), Fischer, Kling (1), Beutmiller, Bergbreiter (2)

Die TVG-Männer II holten sich beim bisher ungeschlagenen SC Ichenhausen II durch einen 25:30-Sieg Tabellenplatz eins in der Bezirksklasse. In einem anfangs fairen Spiel zeigten die Gärtnerstädter eine starke Abwehr- und Torwartleistung und kamen über den 13:13-Halbzeitstand per Zwischenspurt nach dem Wechsel relativ ungefährdet zum 30:25-Erfolg. (tvg)

Spielfilm: 3:3, 6:8, 11:11, 13:13 – 17:15, 17:20, 22:27, 25:30

TVG-Männer II: Ehrenpfordt, Hammer; Hößler, Schöttl, M. Oweger, Aurnhammer (9 Tore/3 Siebenmeter), Hälbich (7/2), T. Oweger (2), Brech, Beck, Wiedemann (2), Schirm (10)